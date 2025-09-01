Нов пикинг робот значително ускорява работата в склада на българската транспортно-логистична компания TRANSPRESS. Оборудването, което е първо по рода си у нас, е било внедрено за по-малко от 7 месеца, а инвестицията за него е 5 млн. лева, става ясно от официално съобщение.

Роботът е на 18 нива и има капацитет да извършва по над 500 операции на час. Той разполага с 18 хил. подвижни кутии, всяка с размери 60 х 40 х 33 см и капацитет до 25 кг, чрез които бързо и точно могат да се разпределят и управляват продукти и стоки от всякакъв вид.

Източник: TRANSPRESS

"Взехме решение да инвестираме в роботизация не само защото така можем да съкратим сроковете за обработка на пратките на нашите клиенти с над 50% и реално да предложим ефективност без аналог в България, но също така защото автоматизацията свежда риска от грешки до минимум", е цитиран в съобщението да казва мениджърът Бизнес развитие на TRANSPRESS Ивайло Цанов.

Роботът е преминал изпитанията и вече работи в реална среда.

Това е поредна голяма инвестиция за TRANSPRESS през тази година. Както Money.bg вече разказа, компанията разшири и обнови автопарка си със 100 нови камиона MAN.