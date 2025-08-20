Ускорението от 0 до 100 км/ч на повечето камиони не е най-впечатляващата им характеристика. Всъщност, както може да ви каже всеки професионален шофьор, най-важното при курсовете с такова возило е да се поддържа равномерна скорост - така се стига най-безопасно и най-далеч.

При българската транспортно-логистична компания TRANSPRESS обаче имаме както огромно количество изминати километри и превозени товари, така и огромен скок в мащаба. От един камион преди 30 години, днес фирмата може да се похвали с над 650 превозни средства, 11 логистични центъра из цялата страна и милиони изпълнени поръчки.

Тя е и партньор на логистичния гигант Dachser.

Източник: money.bg

Именно TRANSPRESS направи и една от най-големите инвестиции в сферата а транспорта у нас за 2025 г., след като разшири автопарка си със 100 чисто нови камиона MAN. 35 са с BDF настройка за контейнеровоз, а останалите са влекачи.

Част от тях вече са на разположение на фирмата, като последният ще бъде предаден през октомври.

Те ще се движат както по българските пътища, така и в чужбина.

"Желанието на TRANSPRESS винаги е било да се развива и търсенето на максимална ефективност при автопарка е една от нашите цели. Периодично ние го обновяваме, но определено имаме ръст в броя на преводните средства. Автомобилът е много надежден и следпродажбеното обслужване е изключително на ниво. Това са част от нещата, които ни накараха да изберем марката", обясни пред Money.bg мениджърът на автопарка на TRANSPRESS Марин Найденов.

Източник: money.bg

По думите му за всички нови камиони е осигурена "по-дългосрочна работа". "Нашият транспорт е от много типове автомобили, разносни, влекачи, контейнеровози. Това ни дава една уникалност. Характерното за нас е, че ние оперираме не само в Европа, голяма част от транспорта ни е съсредоточен и в България. И именно тази част в последните години търпи ръст", допълва Найденов.

Транспорт в бъдеще време

Транспортът е кръвоносната система на икономиката. Подобно на нея, и той се развива изключително динамично, като нови технологии се появяват буквално всеки ден. Кои от тях имат най-голям потенциал да променят сектора през следващите няколко години?

Според Найденов на този етап електрическите товарни автомобили все още имат да наваксват, но развитието при тях е много бурно и не е случайно, че TRANSPRESS също предстои да придобие тежкотоварни модели на ток.

"При електрификацията много би помогнало, ако развитието идва не само в посока на моторните превозни средства, но освен това и компаниите, които произвеждат полуремаркета, започнат да внедряват нови технологии. Какво имам предвид? Електрически оси, които да дават допълнителна тяга на композицията - това би развило доста този сегмент", отбелязва мениджърът на автопарка на TRANSPRESS.

Той и колегите му следят технологичните иновации, но на този етап в Европа има само прототипи.

Източник: money.bg

Водородът е друга възможност за по-екологичен автомобилен транспорт, но по думите му все още има много нерешени въпроси, свързани с разхода на енергия и самото внедряване на този тип задвижване.

Голямото предизвикателство - кадрите

Даже и най-добрият камион е напълно непотребен, ако няма кой да го кара. Transpress е сред лидерите в транспортния бранш у нас, но и тя се сблъсква с липсата на подготвени кадри. Затова и компанията се опитва да привлече млади хора, на които да даде нужната подготовка.

Предизвикателства обаче не липсват: "В момента успяваме да се справяме, но, разбира се, с ръста на обемите на товарите и на транспортните средства, очевидно е, че ще се наложи да прибягваме към търсенето на водачите извън пределите на нашата държава. Това е нещо, което може би ще продължи да бъде тенденцията".

Източник: money.bg

Тук голям фактор е липсата на интерес както към транспортните училища, така и към специализираните школи. Затова и TRANSPRESS инвестира в обучителни центрове и организира кампании за популяризиране както на своя бизнес, така и на целия сектор.

"Важното е, може би, гледайки напред в бъдещето да дадем едно послание към младите, че това да бъдеш шофьор е нещо в което можеш да инвестираш и нещо, което може да ти осигури бъдеще. Може да ти осигури финансова независимост, може да ти осигури един добър старт в живота. Трябва да се подхожда много по-отговорно и да се бяга от старите клишета, с които казвахме "Е, шофьор...", категоричен е Марин Найденов.

Източник: money.bg

Ако отношението се промени, това ще има позитивен ефект както за отделните фирми, така и за целия транспортен бранш, а оттам - и цялата икономика. Не е лесно, но - и тук е време за нова автомобилна аналогия, двигателят е с най-голям разход при потегляне. Когато скоростта е набрана, натоварването по пътя към крайната цел е по-малко.