Турската отбранителна промишленост ще се съсредоточи върху редица нови технологии и ще ги внедри с размах още следващата година. Сред тях са квантови технологии, изкуствеиятн интелект (ИИ), автономните системи и хиперзвуковите технологии, предназначени за военна и гражданска употреба, съобщава Daily Sabah.
Властите предвиждат огромна финансова подкрепа за инвестиции и висококвалифицирана заетост в местни индустриални организации в областта на отбраната, вътрешната сигурност, авиацията и космическата индустрия. Планирано е развитието на четири научноизследователски и развойни (НИРД) проекта в съответствие с бъдещата пътна карта на отбранителната индустрия (SSB), създадена през 2020 година. Същевременно се предвиждат инвестиции за девет научноизследователски и развойни проекта, използващи изкуствен интелект (ИИ).
Турция планира да подпише рамково споразумение за платформа за разработване на квантови технологии и договор за проектиране, производство, тестване и характеризиране на квантови процесорни устройства (QPU). Програмата включва инвестиции в увеличаване на броя на квалифицираните специалисти.
Разходите за отбрана на Турция са се увеличили над два пъти
Страната инвестира милиарди долари във военната си мощ
Програмата ELMAS, насочена към ученици от професионалните и техническите гимназии, ще продължи да се предоставя, като същевременно ще бъдат подготвени нови програми за работници в индустрията и други. Освен това, събития като Teknofest ще бъдат използвани за информиране на обществеността относно отбраната и за увеличаване на квалифицираните човешки ресурси в сектора.
Източник: iStock
Ще бъдат подкрепени финансово и програми, свързани със стратегически компетенции, за да се засили взаимодействието между секторите. Същевременно ще бъдат организирани лагери и други събития за повишаване на интереса на младите хора към отбранителната индустрия и армията.
Анкара се ангажира да стимулира финансово местни фирми от отбранителната индустрия. Страната се готви да използва своите възможности, разработени за военно-технологични продукти и услуги, за използване в гражданската област, което е част от целите ѝ за индустриализация. За постигането на тази цел ще бъде изготвена пътна карта за продукти с двойно предназначение.
Междувременно нуждите от киберсигурност ще бъдат задоволени в максимална степен с местни решения, като например система за поддръжка на големи обеми данни за турските въоръжени сили.
Проектът за облачна изчислителна система на турските въоръжени сили (TSK) ще подобри облачната сигурност и продуктите, използвани за нея, без местни алтернативи, произведени чрез местни средства. Клъстерът за киберсигурност в Турция ще координира усилията за въвеждане на местни продукти за киберсигурност сред държавните служители.
Целта е да се достигне 83% произведено в страната съдържание за нуждите на местната отбрана, като същевременно се реализира износ на отбранителна и авиационна продукция за 8 милиарда щатски долара и оборот от 20 милиарда долара. Очаква се ръстът на инвестициите да създадат 120 000 работни места в сектора още до следващата година.