Турската отбранителна промишленост ще се съсредоточи върху редица нови технологии и ще ги внедри с размах още следващата година. Сред тях са квантови технологии, изкуствеиятн интелект (ИИ), автономните системи и хиперзвуковите технологии, предназначени за военна и гражданска употреба, съобщава Daily Sabah.

Властите предвиждат огромна финансова подкрепа за инвестиции и висококвалифицирана заетост в местни индустриални организации в областта на отбраната, вътрешната сигурност, авиацията и космическата индустрия. Планирано е развитието на четири научноизследователски и развойни (НИРД) проекта в съответствие с бъдещата пътна карта на отбранителната индустрия (SSB), създадена през 2020 година. Същевременно се предвиждат инвестиции за девет научноизследователски и развойни проекта, използващи изкуствен интелект (ИИ).

Турция планира да подпише рамково споразумение за платформа за разработване на квантови технологии и договор за проектиране, производство, тестване и характеризиране на квантови процесорни устройства (QPU). Програмата включва инвестиции в увеличаване на броя на квалифицираните специалисти.

Програмата ELMAS, насочена към ученици от професионалните и техническите гимназии, ще продължи да се предоставя, като същевременно ще бъдат подготвени нови програми за работници в индустрията и други. Освен това, събития като Teknofest ще бъдат използвани за информиране на обществеността относно отбраната и за увеличаване на квалифицираните човешки ресурси в сектора.

Източник: iStock

Ще бъдат подкрепени финансово и програми, свързани със стратегически компетенции, за да се засили взаимодействието между секторите. Същевременно ще бъдат организирани лагери и други събития за повишаване на интереса на младите хора към отбранителната индустрия и армията.

Анкара се ангажира да стимулира финансово местни фирми от отбранителната индустрия. Страната се готви да използва своите възможности, разработени за военно-технологични продукти и услуги, за използване в гражданската област, което е част от целите ѝ за индустриализация. За постигането на тази цел ще бъде изготвена пътна карта за продукти с двойно предназначение.

Междувременно нуждите от киберсигурност ще бъдат задоволени в максимална степен с местни решения, като например система за поддръжка на големи обеми данни за турските въоръжени сили.

Проектът за облачна изчислителна система на турските въоръжени сили (TSK) ще подобри облачната сигурност и продуктите, използвани за нея, без местни алтернативи, произведени чрез местни средства. Клъстерът за киберсигурност в Турция ще координира усилията за въвеждане на местни продукти за киберсигурност сред държавните служители.

Целта е да се достигне 83% произведено в страната съдържание за нуждите на местната отбрана, като същевременно се реализира износ на отбранителна и авиационна продукция за 8 милиарда щатски долара и оборот от 20 милиарда долара. Очаква се ръстът на инвестициите да създадат 120 000 работни места в сектора още до следващата година.