Влошаващият се спад в германската индустрия доведе до загуба на почти четвърт от милион работни места в сектора от 2019 година насам, като автомобилната индустрия е особено наранена, става ясно от проучване на EY, публикувано тази седмица. Изчисленията показват, че през последните години всеки месец близо 3500 души губят работата си.

Германските индустриални фирми генерират приходи от над 533 милиарда евро през второто тримесечие на 2025 г., което е с 2,1% на година, установяват експертите от EY, като се позоват на официалните статистически данни. Тези цифри последват спад с 0,2% през първото тримесечие на годината.

Броят на хората, наети в германската индустрия, също намалява - с 2,1% през второто тримесечие, до 5,43 милиона. В сравнение с преди шест години работната сила на Германия се е стопила с 4,3%, като приблизително 245 500 работни места са загубени.

Най-резкият спад на работните места се наблюдава в автомобилната индустрия, което е с 6,7% през второто тримесечие. В абсолютно изражение това възлиза на около 51 500 работни места, загубени само за една година. Германските производители на автомобили се бият с твърда конкуренция от Азия, скъп преход към електрически превозни средства и високи тарифи за внос в САЩ, като Volkswagen, Mercedes и Continental сред компаниите, които режат работни места.

Източник: iStock

Загубите на работни места се простират и извън автомобилния сектор: Машините и металните производството нахвърлят съответно 17 000 и 12 000 позиции, докато химическият и фармацевтичният сектор остават до голяма степен стабилни.

EY предупреждава, че тенденцията вероятно ще продължи, засягайки новите висшисти и млади инженери, които ще бъдат изправени пред по-малко възможности за заетост. Към днешна дата германският автомобилен и машинен сектор наемат значително по-малко млади хора, отколкото в предишните години.

"Ще видим нарастваща безработица сред завършилите университет-нещо, което не се е случвало в Германия отдавна", отбелязва Ян Брорхилкер, управляващ партньор на EY.

Докато САЩ остава най-важният външен пазар за германски индустриални стоки, износът за страната намалява с 10% през второто тримесечие, показват данните. Износът за Китай също е спаднал - с 14%.