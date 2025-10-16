Над половината или цели 60 на сто от работните места в развитите икономики ще бъдат засегнати от изкуствения интелект през следващите години. Това прогнозира управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Reuters.

Според Георгиева, нарастващото значение на AI на пазара на труда ще доведе до по-добра производителност. Според нейната оценка, изкуственият интелект ще засегне 40% от работните места в развиващите се пазари и 26% в страните с ниски доходи.

"Това е цунами, което удря пазара на труда и за което не съм сигурна, че сме подготвени", заяви Кристалина Георгиева.

Управляващият директор на МВФ все пак допърва, че изкуственият интелект ще бъде "трансформираща технология", което в някои аспекти може да бъде и полезно.

Източник: iStock

На този фон от МВФ прогнозират, че световният икономически растеж се очаква да се забави до 3.2% през 2025 г. и 3.1% през 2026 година. Това е под предкризисните нива от около 3.7%, като основни причини за по-слабата динамика са високите мита, геополитическата несигурност и натрупаните дългове в много развити икономики.

Сред малкото положителни тенденции, от институцията смятат, че е именно нарастващият ефект на инвестициите в изкуствен интелект (AI). Според МВФ те могат да повишат глобалната производителност с около 0.8% за десетилетие, като САЩ и Китай са основните бенефициенти.

Въпреки това МВФ предупреждава за възможен "AI балон", ако реалните печалби изостанат от очакванията - сценарий, който би напомнил сривa на дот-ком компаниите в началото на века.