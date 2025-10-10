Глобални финансови институции предупреждават, че бумът на изкуствения интелект скоро може да се превърне в балон. Нарастващият скептицизъм относно икономическия потенциал на AI накара големите финансови институции да предупредят тази седмица за наличието на евентуален инвестиционен балон, предизвикан от изкуствения интелект, съобщават световните агенции.

Служители на Английската централна банка сигнализираха за нарастващия риск цените на технологичните акции, напомпани от бума на изкуствения интелект, да се спукат.

"Рискът от рязка корекция на пазара се увеличи", заявиха от централната банка на Обединеното кралство.

Ръководителят на Международния валутен фонд вдигна подобна тревога часове след доклада на Английската банка. Глобалните цени на акциите се покачват рязко, подтикнати от "оптимизма относно потенциала на изкуствения интелект за повишаване на производителността", заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

Източник: EPA/БГНЕС

Само че финансовите условия могат "да се обърнат рязко", предупреди тя в реч преди годишното събрание на организацията следващата седмица във Вашингтон.

"Балоните очевидно никога не са много лесни за разпознаване, но можем да видим, че има няколко потенциални симптома на балон в настоящата ситуация", коментира от своя страна Адам Слейтър, водещ икономист в Oxford Economics.

Тези симптоми включват бърз растеж на цените на технологичните акции, фактът, че технологичните акции сега съставляват около 40% от S&P 500, пазарни оценки, които изглеждат "разтегнати" отвъд стойността си, и "общо чувство за изключителен оптимизъм по отношение на основната технология, въпреки огромните несигурности около това, което тази технология може в крайна сметка да донесе", подчертава Слейтър.

Източник: iStock

Най-оптимистичните прогнози за плодовете на продуктите с генеративен изкуствен интелект предвиждат трансформация на икономиката, водеща до годишно увеличение на производителността, каквото според Слейтър не е наблюдавано от възстановяването на Европа след Втората световна война.

В долния край на прогнозите, икономистът Дарон Аджемоглу от Масачузетския технологичен институт смята, че предстои "скромно" увеличение на производителността в САЩ от само 0,7% за десетилетие.

"Имате този невероятно широк спектър от възможности, но никой всъщност не знае докъде ще стигнат нещата", категоричен е Слейтър.

Инвеститорите следят отблизо поредица от взаимосвързани сделки през последните месеци между водещи разработчици на изкуствен интелект, като OpenAI, производител на ChatGPT, и компаниите, изграждащи скъпите компютърни чипове и центрове за данни, необходими за захранването на тези продукти с изкуствен интелект.

OpenAI не реализира печалба, но частната фирма от Сан Франциско сега е най-ценният стартъп в света, с пазарна оценка от 500 милиарда долара. Наскоро тя подписа големи сделки с производителя на чипове Nvidia, най-ценната публично търгувана компания в света, и неговия конкурент AMD.

Банката на Англия не посочва конкретни компании, но споменава, че по "редица показатели оценките на пазара на акции изглеждат претенциозни, особено за технологични компании, фокусирани върху изкуствения интелект".

В доклада на финансовата институция се казва, че оценките на фондовия пазар са "сравними с пика" на дотком балона от 2000 г., който след това се спука и доведе до рецесия. Тъй като технологичните акции представляват все по-голям дял от бенчмарк борсовите индекси, фондовите пазари са "особено изложени на риск, ако очакванията относно въздействието на изкуствения интелект станат по-малко оптимистични".

Банката очертава т. нар. "рискове за спад", включително недостиг на електроенергия, данни или чипове, които биха могли да забавят напредъка на изкуствения интелект, или технологични промени, които биха могли да намалят нуждата от вида инфраструктура за изкуствен интелект, която се изгражда в момента по света.

Кристалина Георгиева от МВФ от своя страна казва, че текущите оценки на акциите "се насочват към нива, които наблюдавахме по време на бичия ентусиазъм за интернет преди 25 години.

"Ако настъпи рязка корекция, по-строгите финансови условия биха могли да потиснат световния растеж", коментира Георгиева.

Ръководителите на технологични компании омаловажават предсказателите на катастрофата. Настоящият бум на изкуствения интелект е индустриален, а не финансов или банков балон и ще бъде полезен за обществото, дори ако се спука. Това мнение изразява основателят на Amazon Джеф Безос.

"Това дори може да е добре, защото когато нещата се уталожат и видите кои са победителите, обществото ще печели от новите изобретения", заяви Безос на скорошна технологична конференция в Италия.

Той славни с предишен биотехнологичен балон от 90-те години на миналия век, който обаче е довел до нови животоспасяващи лекарства.

Вълнението около изкуствения интелект привлича огромна вълна от пари за финансиране на нови бизнес идеи, но също така замъглява преценката на инвеститорите, допълва Джеф Безос.

"Всяка компания получава финансиране, добрите идеи и лошите идеи. И инвеститорите трудно се справят в разгара на това вълнение, за да разграничат добрите от лошите идеи и така че това вероятно се случва и днес."

По време на обиколка на център за данни в Тексас миналия месец, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман прогнозира, че хората ще "правят някои глупави капиталови разпределения" и ще има краткосрочни възходи и падения на свръхинвестиране и недоинвестиране. Той обаче добавя, че "в рамките на нещата, които трябва да планираме, сме уверени, че тази технология ще доведе до нова вълна от безпрецедентен икономически растеж", заедно с научни пробиви, подобрения в качеството на живот и "нови начини за изразяване на креативност".

Главният изпълнителен директор на Nvidia - Дженсън Хуанг, призна в интервю за CNBC в сряда, че OpenAI все още няма пари да купи чиповете си, но "ще трябва да наберат тези пари" чрез приходи, които "нарастват експоненциално", заедно със собствен капитал или дълг. Хуанг допълни, че също така вярва, че е настъпил преход, тъй като водещите разработчици на изкуствен интелект преминават от чатботове, които са работили "по принцип на загуба", защото моделите "не са били достатъчно полезни", към такива, в които системите на изкуствения интелект са способни на разсъждения на по-високо ниво.

Компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, прекараха повече от година в представяне на трансформативния потенциал на "AI агенти", които могат да надхвърлят възможностите на чатбот, като имат достъп до компютъра на човек и да изпълняват работни задачи от негово име. На фона на отшумяването на първоначалния ентусиазъм, анализаторът на Forrester Судха Махешвари заяви, че бизнесите, които искат да закупят тези AI инструменти, се замислят дали получават достатъчна възвръщаемост на инвестициите си.

"Всеки балон неизбежно се пука и през 2026 г. изкуственият интелект ще загуби блясъка си, заменяйки короната с каска", смята анализаторът.