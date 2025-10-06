Изкуственият интелект не просто е в балон, а в такъв, който е 17 пъти по-голям от dot-com балона и четири пъти по-мащабен от ипотечната криза от 2008 година. Това е заключението на независимата изследователска фирма MacroStrategy Partnership, която консултира 220 институционални клиенти.

Анализът, цитиран от MarketWatch, стъпва на теорията на шведския икономист от XIX век Кнут Виксел. Според него капиталът се разпределя ефективно, когато цената на дълга е с два процентни пункта над номиналния растеж БВП.

Това положително съотношение се възстанови едва сега, след десетилетие на "евтини пари" и твърде щедри COVID стимули, изсипвани в AI, но и в имоти, рисково финансиране, крипто - това са все сектори, подхранвани от изкуствено ниските лихвени проценти.

Пазарната мощ на Mag7 удължи балона, пишат от MacroStrategy. Монополите толерират неикономични разходи, за да защитят позициите си, маскират загубите чрез счетоводни трикове (бавна амортизация на GPU, облачни услуги срещу акции) и могат да намалят качеството и персонала без да загубят потребители - поведение невъзможно на конкурентен пазар, подчертават експертите.

Критиките към самите големи езикови модели (LLM) са не по-малко остри. Едно проучване показва, че процентът на завършени задачи в софтуерна компания варира между 1,5% и 34%, като най-добрите резултати не могат да бъдат постигнати последователни.

Данни на икономиста на Apollo Торстен Слок показват, че процентът на внедряване на AI в големите компании вече е в спад.

По-тревожно е, че LLM моделите може би вече са достигнали лимитите си на мащабиране. ChatGPT-3 струваше 50 милиона долара, ChatGPT-4 - 500 милиона, а ChatGPT-5, струващ 5 милиарда долара, беше забавен и при пускането не показа забележимо подобрение спрямо предишната версия.

Освен това конкурентите лесно догонват, което означава липса на ценово преимущество.

На този фон познатите към момента приложения на AI - търсачките и асистентите за програмисти, не носят достатъчно печалба. Това идва на фона на ненадеждност, потенциални проблеми с авторските права и малцинство от най-активни потребители, които консумират изчислителни ресурси значително над стойността на месечните им абонаменти.

Основно действащо лице в сюжета според MacroStrategy е големият печелиш от AI бума - производителят на чипове Nvidia. Според авторите на анализа в момента се печели време за инсайдерите да продават скъпо акциите си, докато голямата част от екосистемата губи пари.

Проблемът е, че компанията на Дженсън Хуанг добавя около 3% от номиналния американски БВП и при повторение на труса в технологичния свят от 2001 г. твърде крехката в момента икономика на САЩ може да изпадне в по-дълбока рецесия с тежки политически последици.