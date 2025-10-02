Загубата на доверието в парите и в американския долар в частност във времена на глобална геополитическа криза и инфлация тласкат цената на златото нагоре и този процес ще продължи. Другото, което движи пазарите е изкуственият интелект (AI). А връзката между благородните модели и технологията става все по-силна. Това коментират финансови експерти по време на форума на Infostock.bg "Силата на инвестициите", който се провежда днес в София.

Доверието в златото, както и в среброто, идва в един от най-интересните и напрегнати моменти за глобалните и българските пазари. Тази година инфлацията остава упорита, централните банки лавират между желанието да подкрепят икономиката и страха от нови ценови шокове, а пазарите поставят рекорди, но под повърхността личи напрежение, а геополитическите конфликти и новият енергиен ред променят дългогодишни икономически зависимости.

Източник: iStock

"Цената на златото вече е на ниво от 4000 щатски долара, а вероятно до средата на следващата година то ще атакува 5000 долара. Тези ценови нива са стимулирани от редица фактори и най-вече геополитика. В такъв момент инвеститорският интерес има с какво да бъде захранван", коментира д-р Валентина Григорова-Генчева, директор "Злато и нумизматика" във Fibank.

Към днешна дата не само златото, но и среброто попада във все по-големия интерес на редица инвеститори.

"Нека всички занят, че среброто се възприема като злато на бедните, когато цената на златото скочи рязко. За обикновения инвеститор, за хората, които купуват злато в Индия, в Китай, среброто е алтернатива в момента и аз очаквам силна експлозия в цената на среброто. Случващото се със златото в момента показва липсата на доверие в американския долар днес", коментира Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на "ЕЛАНА Трейдинг".

Пазарите на фона на изкуствения интелект

Благородните метали и изкуственият интелект имат много двустранно отношение, защото AI е проводник между редица индустрии в момента.

"Прогнозата за цените вече е почти изцяло базирана на изкуствен интелект и различни математически модели и България е сред пионерите в тази област", заяви д-р Валентина Григорова-Генчева.

Хората са склонни да надценяват възможностите на новите технологии, но въпреки това изкуственият интелект не е балон. Това коментира Александър Буюкли, управител на Freedom24 в България.

"Компаниите все още се делят на два типа - традиционалисти и такива, които се доверяват сериозно на AI. Моята прогноза обаче е, че бъдещето на финансите е свързано с изкуствен интелект", смята Буюкли.

Според Красимир Йорданов, портфолио мениджър в "Скай Управление на Активи" АД, тепърва консултантските компани ще се занимават с изкуствен интелект и вероятно това е бъдещето на индустриите. Все още обаче има огромни глобални инвестиции в AI, които не генерират реални приходи.

"Моят сценарий е, че има около 50 процента вероятност по-силните да успеят. В един момент ще стигнем до това да видим коя компания ще оцелее и ще успее да прави пари и коя няма да може. Трилиони долари ще бъдат канализирани и ще водят до печалби, но много компании няма да оцелеят", коментира Красимир Йорданов.

Кои сектори и активи ще бъдат най-печеливши през 2026-а година? Предстои да разберем. Едно обаче е сигурно - благородните метали и изкуственият интелект ще са водещи фактори за инвеститорите.