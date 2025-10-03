Петото издание на форума "Силата на инвестициите", организирано от Infostock.bg, протече при изключителен интерес и събра на едно място водещи представители на финансовата индустрия, капиталовите пазари и корпоративния сектор.

Още в началото на първия панел модераторът Илиян Скарлатов, управляващ партньор в MANE Capital, очерта глобалната рамка, в която се движат пазарите.

"Виждаме изключително интересни сигнали на пазарите. Първото и най-съществено е че кривата на доходността на държавните ценни книжа в глобален мащаб "се изправи". Това означава, че правата корелация между време и доходност с възстанови. Нейната деформация продължи прекалено дълго, като краткосрочните средства имаха по-висока цена от дългосрочните. Днес десет-годишните държавни ценни книжа в България вече са с доходност от над 4%, същевременно SOFIX бележи ръст от над 25%. За сравнение американският S&P 500 e нараснал със 17%.

Златото поскъпна изключително, и то при високи обеми - за една година ръстът му е 45%, като в унисон с него върви среброто и платината, респективно с 50 и 60% ръст. Същевременно виждаме, че индустриалните метали като мед, стомана и желязо са в покой с минимални отклонения. Интересен е фактът, че литият пада осезаемо. Той е важна суровина, която дава добри сигнали. Петролът поевтиня до около 60 долара, което е ценово ниво от преди четири години. Всичко това индикира за един индустриален сектор, който малко или много е в покой.

В крипто вселената, Биткойнът е на стъпка от 120 000 долара с близо 100% ръст. Друг съществен елемент от икономическата сцена е ръстът в приноса на БРИКС към световния БВП, като за първи път ще надмине този на държавите от Г7 в номинално изражение. Това илюстрира отлично рекалибрирането на световната икономика от Запад на Изток. Видно е че живеем в момент на преход...", заяви Скарлатов.

С тази рамка дискусията се пренесе към българския контекст. Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), акцентира върху ролята на регулатора в подкрепа на пазара. "Основен приоритет на КФН е да стане диалогичен орган, който да подпомага поднадзорните лица в техните бизнес проекти. Нашата статистика сочи, че 85% от нарушенията са поправими и се подават на необходимите корекции", посочи той.

Големански подчерта и значението на държавните ценни книжа: "Една от най-важните теми за нас е тази за ДЦК-тата. ДЦК-тата са един много добър, атрактивен и доходоносен инструмент, с над 3,5% гарантирана доходност. Правим системни усилия до този инструмент да достигат още повече инвеститори.

За БФБ всичко това създава потенциал да се привлекат нови инвеститори." В контекста на пенсионната система той допълни: "Пенсионноосигурителните дружества в България управляват към 30 млрд. лева. Набляга се предимно на мултифондовата система. Смятаме, че този модел е изключително успешен."

След регулаторната перспектива думата взе доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, който очерта визията за бъдещето на капиталовия пазар. "Въпреки че БФБ е сравнително малък пазар, в сравнение с европейските капиталови пазари, горди сме, че нашият индекс е един от първенците в Европа. Оборотът на БФБ е рекорден."

Моравенов добави, че усилията на борсата са концентрирани в няколко посоки: "Основен наш приоритет от миналата година е, че ние се фокусираме да търсим листване на по-големи емитенти на БФБ. Друг приоритет е повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите. Друг приоритет е търсене на интеграция с малките и средите борси в Европа."

По думите му апетитът към капиталовите пазари се засилва: "Има индикации за голям инвестиционен апетит към IPO 'Растеж'. Дружеството има възможност да инвестира до 50% от дадено IPO." В заключение той подчерта: "Българските банки трябва да наблегнат на развитието на инвестиционното банкиране у нас."

В панела прозвуча и корпоративна гледна точка чрез изказването на Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Софарма" АД. "Най-важното нещо в нашата компания е смяната на генерацията. Вече даваме път на по-младите експерти и мениджъри да допринасят за бизнеса. Оптимист съм за бъдещето на компанията." Той допълни с конкретни очаквания за резултатите: "Следейки старото ни портфолио, резултатите са в диапазона 8-12% плюс. Моята прогноза през юни беше за резултати в диапазона 13-50%."

Съществен акцент беше и участието на Наталия Петрова, изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт" и председател на БАУД. Тя заяви: "Ще тръгна от общото към частното. Пазарът на взаимни фондове в момента е огромен приоритет не само в България но и в цяла Европа. Европейските регулатори, към настоящия момент, правят всякакви усилия, за да превърнат спестители в инвеститори.

Тоест да мобилизират тази част от капитала, която в момента е в депозити и която не работи, за да влезе в реалната икономика, посредством инвестиции във фондове, които инвестират в различни компании. Как ще се постигне? Отговорът е много прост. Повечето от европейските държави мислят как да направят данъчни стимули, така че инвеститорите да търсят все повече инвестиции във взаимни фондове. И тези 10 трилиона, които са в депозити в момента, да влязат в реалната икономика. Това в България вече е направено.

Както знаете, в България нямаме данъци върху печалбите, реализирани от инвестиции във взаимни фондове. Това е едно голямо предимство и би следвало да насърчи инвестициите във фондове. Последните данни сочат, че депозитите на домакинствата са 93 милиарда лева. Конкорд управлява активи за 370 млн. лева."

Петрова очерта и тенденцията в поведението на инвеститорите: "Депозитите на домакинствата у нас не спират да нарастват. Нашите приоритети напоследък доста се измениха. Приоритетите на нашите инвеститори са свързани с инвестициите в акции."

В европейски план тя посочи: "Европейският съюз планира да насърчи растежа на европейските фондове за сметка на тези от САЩ. ЕС полага усилия да повишава и финансовата грамотност на инвеститорите. Предвиждаме засилване на ролята на АДСИЦ-ите и акциите на компаниите от отбранителната и военната индустрия."

Така първият панел очерта няколко основни линии - по-тясно взаимодействие между регулатор и бизнес, амбиции за по-големи листвания и интеграция на БФБ, корпоративна трансформация и нови приоритети за инвеститорите. Форумът за пореден път доказа, че е платформа за идеи, които не просто коментират пазарите, а задават посоката за бъдещето им.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.