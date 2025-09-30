На 2 октомври от 9:00 ч. хотел InterContinental София ще събере за пета поредна година инвеститорската общност на конференцията "Силата на инвестициите". Сред акцентите на събитието е панелът "Международни пазари", в който ще участват Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг", и Красимир Йорданов, портфолио мениджър в "Скай управление на Активи" АД. Поканихме ги на предварителен разговор, в който да загатнат какво публиката може да очаква от събитието.

Дълговите кризи - реална опасност

"Държавата, която губи войната, е тази, която е свършила парите... когато парите свършат, минавайки през дългови кризи, това е проблем за всички нас", подчерта Цветослав Цачев.

По думите му растящите военни разходи в Европа не могат да се приемат като инвестиция. "Разходите за оръжие не са никаква инвестиция. Инвестиция е това да направиш завод. Само, че този завод произвежда нещо, което ако го купува държавата за да го държи на склад, не е инвестиция."

Красимир Йорданов допълни, че именно страните с хронични дефицити са най-уязвими: "Франция, Италия и Испания отказват да намаляват дефицитите... Единствено фактът, че ЕЦБ купува техните облигации, поддържа ниски спредовете и им дава възможност да харчат повече."

Европа като жертва на геополитиката

Тази комбинация - нарастващи военни бюджети и липса на ограничителна фискална политика - превръща Европа в "жертва на геополитиката". Според Цачев бюджетите за отбрана, които в някои държави ще достигнат 5% от БВП, ще създадат все по-голямо напрежение върху публичните финанси и могат да ускорят дългови кризи в еврозоната.

Фед и парадоксът на ниските лихви

Темата за Европа естествено води към политиката на Федералния резерв в САЩ, която определя посоката на глобалните пазари. Решението за намаляване на лихвите разделя мненията.

"Колкото повече сваля лихвите Федералният резерв, толкова повече се увеличава вероятността от рецесия в Щатите - което е контраинтуитивно", посочи Йорданов.

Цачев от своя страна предупреди, че инфлацията ще остане висока за години напред: "Ипотеките вече са над 6% доходност. А в 2020 година бяха 2,5%. И няма как да имаме положителен ефект, ако този дългосрочен сегмент не падне."

Облигации и акции - нов баланс

Според Йорданов рисковете са особено видими при технологичните компании: "Трябва да имаме репрайсинг посока надолу... ако Тръмп наистина успее да окаже натиск върху Федералния резерв и смъкне резко лихвите, отпуши инфлацията и дългите облигации се сринат, това ще доведе до спад на технологичните акции."

Златото и петрола - противоположни посоки

Докато капиталовите пазари са под натиск, суровините показват различни тенденции. Златото остава стабилен пристан за инвеститорите. "Ще говорим за златото не само като инвестиционен инструмент, а като квази пари, които имат все по-голямо значение", коментира Цачев.

Петролът обаче следва различен сценарий. "Петролът върви надолу заради слабата глобална икономика и ситуацията в Китай... плюс намерението на Тръмп цената на петрола да бъде много ниска", посочи той.

Йорданов отбеляза и геополитическите фактори: "Само от Русия вече не излизат данни за производството... ако спадне предлагането там в резултат на санкции, тогава вече може да очакваме повишение на цената."

Тези акценти са само част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в панела "Международни пазари" на конференцията "Силата на инвестициите" 2025.

Как ще се развият международните пазари, дали инфлацията ще остане трайно висока и какви ще бъдат последствията от геополитическите конфликти - отговорите ще дадат водещите експерти на 2 октомври в София.