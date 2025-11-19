Списъкът с потенциални купувачи на задграничните активи на руския петролен гигант "Лукойл" продължава да нараства, след като американското Министерство на финансите миналата седмица разреши на компаниите да започнат преговори с руската фирма.

Сред заинтересованите се открояват някои от най-големите имена в енергийния сектор, но засега не е ясно дали бургаската рафинерия - от критично значение за българската икономика, е сред обсъжданите обекти.

Американски и арабски гиганти в надпреварата

Според източници, запознати със ситуацията, американският петролен гигант Exxon Mobil се е присъединил към конкурента си Chevron в разглеждането на опции за закупуване на части от санкционираните международни активи на "Лукойл", съобщава "Ройтерс".

Exxon обмисля възможности за активи на "Лукойл" в Казахстан, където и двете компании - американската и руската, притежават дялове в находищата "Карачаганак" и "Тенгиз". Chevron, който също е партньор в тези активи, обмисля варианти за придобиването им.

Exxon може да разгледа и потенциална оферта за находището West Qurna 2 в Ирак, което се управлява от "Лукойл" и е най-ценният актив на руската фирма, казват двама от източниците. Американската компания дълго време беше оператор на съседния проект West Qurna 1, преди да излезе оттам миналата година.

Освен американските компании, интерес проявява и петролната компания на Абу Даби - Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc). Тя разглежда различни активи на "Лукойл", като най-голям интерес предизвикват операциите на руската фирма с природен газ в Узбекистан, твърдят източници на Bloomberg.

Смята се, че интерес продължава да има и американският частен инвестиционен фонд Carlyle Group. И в този случай говорим за интерес към конкретни активи.

Продажба под условие

Едно потенциално усложнение обаче е, че "Лукойл" предпочита да продаде активите като единна пакетна сделка преди санкциите да влязат в сила на 13 декември, казва един от източниците, цитирани от Bloomberg.

Това повдига възможността за процес от два етапа, при който един купувач - например финансова фирма - придобива всички активи извън Русия на "Лукойл", а след това ги препродава постепенно във времето.

Ключов детайл в процеса е, че администрацията на Тръмп би предпочела международните активи на "Лукойл" да бъдат поети от американски субект, факт, който може да ограничи кръга на потенциалните купувачи, казват хора, запознати с въпроса.

"Лукойл" предварително беше договорил продажбата на целия международен бизнес на Gunvor Group - сделка, която обаче беше драматично блокирана от САЩ заради руските корени на купувача.

А бургаския "Нефтохим"?

Прави впечатление със своята липса в информациите на двете световни медии най-голямата рафинерия на Балканите - "Лукойл Нефтохим".

Това е и най-големият индустриален обект в България и ключова част от енергийната сигурност на страната. Рафинерията с капацитет от 7 милиона тона годишно задоволява огромната част от потреблението на горива у нас.

Тя вече е с особен управител, назначен от правителството - бившият шеф на НАП Румен Спецов, който трябва да контролира паричните потоци и да гарантира, че те не стигат до Русия. Това беше условието за дерогация от санкциите през следващите месеци.

Спецов по закон има право да продаде рафинерията, като се знае, че интерес има от страна на турската Cengiz и азерската SOCAR, унгарската MOL, казахстанската KazMunayGas и други - но не е ясно дали в настоящата ситуация някой от тях би излязъл с формална оферта.