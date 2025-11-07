Компанията Gunvor обяви в четвъртък, че е оттеглила предложението си за закупуване на чуждестранни активи на руската петрола компания "Лукойл", съобши Reuters.

Причината е, че Министерството на финансите на САЩ даде знак, че се противопоставя на сделката, докато войната на Русия срещу Украйна продължава.

Американското министерство на финансите заяви в X, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Gunvor, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби".

Сет Пиетрас, директор по корпоративните въпроси на Gunvor, коментира в имейл, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията приветства "възможността да се коригира това явно недоразумение".

"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл", заяви Пиетрас.

Наскоро, на 30 октомври, руската петролна компания "Лукойл" обяви, че е получила предложение от международната компания Gunvor Group Ltd. за придобиване на LUKOIL International GmbH - дъщерно дружество, изцяло притежавано от "ЛУКОЙЛ", което притежава международните активи на Групата "Лукойл". Основните условия по сделката вече са били съгласувани между страните.

Така, според информацията от преди седмица, "Лукойл" от своя страна беше приела предложението, като се съгласи да не води преговори с други потенциални купувачи, се казваше в съобщението на "Лукойл".

Още тогава беше обявено, че сключването на обвързващо споразумение по сделката е свързано с изпълнението на предварителни условия, включително: получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и, ако е необходимо, други лицензи, разрешителни и одобрения в други държави.

САЩ малко преди това наложиха нови, по-строги санкции миналия месец "Роснефт" и "Лукойл" — най-големите петролни компании на Русия, като част от засилените мерки за ограничаване на финансирането на руската война в Украйна. Това са най-тежките рестрикции срещу руския енергиен сектор от началото на инвазията през 2022 г.

Gunvor, която през последните години активно диверсифицира източниците си на суров петрол и газ, заяви тогава, че целта на сделката е разширяване на търговските ѝ позиции извън Русия и гарантиране на съответствие с международните санкционни режими.