Турският гигант Cengiz Holding и азербайджанската Socar са били на етап "подписване" на сделка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас в момента на обявяване на американските санкции срещу руската компания, но интересът им към най-голямото нефтопреработвателно съоръжение на Балканите се запазва.

Това се разбира от коментар на собственика на Cengiz Holding Мехмет Ченгиз пред бизнес изданието Patronlar Dunyası.

"Санкциите дойдоха точно когато бяхме на път да подпишем. Не сме се отказали. Проучваме какво можем да направим по законен път", заяви той.

Какви са плановете на Cengiz и Socar за бизнеса на "Лукойл" у нас? "Става дума за инвестиция от 2,5 млрд. долара. Капацитетът на рафинерията е 8-10 милиона тона, има бензиностанции. Имаме конкуренти на световно ниво, но сме настоятелни. Очакваме резултатите в рамките на 2-3 месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции", каза още Мехмет Ченгиз.

Междувременно, у нас президентът Румен Радев очаквано наложи вето върху законовите промени, с които правителството може да назначи особен управител с правомощия да продаде рафинерията.