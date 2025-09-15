Азербайджанската държавна петролна компания SOCAR може да купи (още днес) една от най-големите вериги от бензиностанции в Италия, Italiana Petroli, съобщава Reuters, позовавайки се на три свои източника.Компанията принадлежи на италианското семейство Бракети-Перети.

Преди това източници на агенцията съобщиха, че господата от Бракети-Перети се стремят да постигнат оценка за компанията си от около 2,5 милиарда евро, 500 милиона евро от които - в брой.

Освен това, Италия също така поиска гаранции от азербайджанското правителство за сигурността на доставките на гориво, ако сделката се осъществи.

Italiana Petroli преработва около 200 хил. барела петрол на денонощие и управлява над 4500 бензиностанции. Това я прави една от най-големите вериги бензиностанции в Италия.

По информация на Reuters, властите на страната се интересуват от компаниите при сключване на сделки, свързани с критично важни активи.

Източниците твърдят, че Рим и Баку поддържат добри дипломатически отношения. Азербайджан доставя природен газ на Италия чрез Трансадриатическия тръбопровод.