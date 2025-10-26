Самообслужващите се бензиностанции се превръщат в ключов играч на испанския пазар на горива, предава RTVE. Делът им достига 29% през 2025 г., спрямо едва 8,5% през 2019 г., показва годишният доклад на Испанската асоциация на автоматичните бензиностанции (AESAE). За същия период броят на тези обекти се е увеличил почти четири пъти - от 882 през 2019 г. до 3477 през май тази година.

От асоциацията отбелязват, че подобни станции вече не са "алтернативен модел", а "структурен стълб на сектора". Основните причини за експанзията им са промяната в навиците на потребителите и стремежът към по-ниски разходи в условия на продължителна инфлация и високи енергийни цени. Важен фактор е и разширяването на този тип обекти към региони, където преди това отсъстваха, както и постепенното приемане на концепцията от шофьорите.

През последните години са отпаднали редица законови ограничения, които спираха навлизането на модела. Макар все още да има отделни местни съпротиви, повечето автономни области вече са приели европейските правила, което отваря около 70% от испанския пазар за този тип бензиностанции.

Бум в Андалусия, Каталуния и Валенсия

Най-силен ръст се отчита в Андалусия, която вече има 745 автоматични станции - с 89% повече спрямо миналата година. Следват Каталуния с 534 (+19%) и Валенсия с 482 (+35%). В относителен план лидер са Канарските острови, където броят им е нараснал над пет пъти за две години, достигайки 154.

Значително увеличение има и в Навара (+321%, до 101 станции), Мурсия (+120%, до 139) и Кастилия-Ла Манча, където броят се е удвоил до 263. Единственият регион с отчетлив спад е Балеарските острови - с 46% по-малко станции спрямо 2023 г.

На провинциално ниво впечатлява примерът на Санта Крус де Тенерифе, където броят на автоматичните обекти е скочил десетократно - от 6 на 73.

Променящ се пазар и ново потребителско мислене

Въпреки неравномерното навлизане по региони, AESAE подчертава, че тенденцията е "еднопосочна". От асоциацията смятат, че "моделът на автоматичните станции е доказано работещ, безопасен и устойчив", като очакват броят им да продължи да расте - включително чрез трансформация на класически обекти с персонал.

Междувременно големите енергийни оператори вече създават собствени паралелни марки за самообслужване, за да отговорят на промяната на пазара.

Експертите припомнят, че горивото на нискотарифните (често автоматични) бензиностанции не вреди на двигателя, ако отговаря на стандартите. "Не може да навреди на мотора, стига горивото да отговаря на изискванията", казва генералният директор на Конфедерацията на испанските собственици на бензиностанции Начо Рабадан, цитиран от RTVE. Разликата в цената, според него, идва основно от по-малкото количество добавки в сравнение с традиционните обекти.