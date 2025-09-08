Цените на жилищата втора ръка в Испания са достигнали нов исторически връх и през юни надминаха рекорда от периода на имотния балон през 2007 г., съобщава El País. Националният статистически институт (INE) актуализира в петък своя индекс на цените на жилищата с данни за второто тримесечие на 2025 г.

Показателят приема за база 100 стойността на един имот през 2015 г., върху която проследява динамиката назад и напред във времето. Досега най-високата стойност на старото строителство бе отчетена през третото тримесечие на 2007 г. - 169,2 пункта. Сега обаче пикът се премества в юни тази година, когато индексът достига 173,9 пункта.

Вече няколко тримесечия тенденцията е ясно забележима. Индексът на INE разглежда две категории - ново строителство и жилища "втора употреба" (термин, известен у нас като "старо строителство"). Данните се претеглят според пазарния им дял и така се формира общият индекс, който обхваща цялата картина за Испания - с база 100 през 2015 г. (т.е. цените тогава се приемат за 100 пункта, а оттам нататък се проследяват покачванията и спадовете).

Общият индекс е надхвърлил пика от 2007 г. още в началото на 2024 г., благодарение както на поскъпването на новите жилища, така и на трайния ръст при старите. Оттогава кривата се движи нагоре без прекъсване. В момента показателят е на 178,1 пункта - с 78% по-високо спрямо 2015 г.

Индексът за новото строителство също е счупил рекорда още през есента на 2020 г., но за разлика от първото десетилетие на века, днес този сегмент заема по-ограничен дял от пазара. През юни 2025 г. той достигна 206 пункта. При трайния ръст на цените, подхранван от недостига на предлагане спрямо силното търсене, бе само въпрос на време и жилищата втора ръка да достигнат нови върхове - което вече е факт.

Експерти обясняват, че поскъпването е резултат от съчетание на няколко фактора - устойчиво нарастващо търсене, по-благоприятни условия за ипотечно кредитиране и силно ограничено предлагане. Прогнозите са тенденцията да се запази. Годишните сравнения на тримесечна база, публикувани от INE, допълнително потвърждават процеса.

Цените на жилищата втора ръка са се увеличили с 12,8% между април и юни - най-силното поскъпване от 18 години. Индексът отчита непрекъснати тримесечни ръстове от 2023 г. насам. Новото строителство също бележи повишение - с 12,1%, макар че тук вече се наблюдава забавяне: за трети пореден тримесечен период покачванията остават положителни, но постепенно отслабват като темп.

Общият индекс, движен основно от жилищата втора ръка (които доминират както по брой, така и по сделки), нараства с 12,7% спрямо второто тримесечие на 2024 г. - най-високият ръст от 2007 г. насам. Това е 45-и пореден тримесечен период на годишни увеличения - повече от 11 години непрекъснато поскъпване.

Недостиг на предлагане

Ключов фактор зад поскъпването е структурният недостиг на жилища, който се задълбочава. Между 2021 и 2024 г. в Испания са построени с 765 000 жилища по-малко от необходимите - обяснение за близо 40% от скорошното увеличение на цените.

По оценки на Fotocasa страната има нужда от около 240 хиляди нови жилища годишно, но строителството осигурява едва около 100 хиляди. Освен това 81% от активните на пазара искат да купят, докато само 12% предлагат имоти за продажба.

Строителната дейност продължава, но остава далеч от обемите, нужни да компенсират както създаването на нови домакинства, така и туристическия и чуждестранния натиск, които вече формират 18% от сделките. Междувременно търсенето остава изключително оживено. Населението на Испания надхвърля 49 милиона души, а чужденците бележат рекорди с над 130 хиляди сделки годишно.

Надзорните институции вече регистрират признаци на надценяване - според оценките дисбалансът е между 5% и 10%. Въпреки това днешната ситуация е различна от тази през първото десетилетие на века: няма свръхстроителство и масово задлъжняване, което намалява риска от рязка корекция. Напротив - прогнозите сочат, че тенденцията ще продължи със средно поскъпване от около 10% за цялата 2025 г. и 6,3% през 2026 г.