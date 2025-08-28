За първите шест месеца на 2025 г. в Испания са подписани общо 243 257 заема за покупка на жилище, съобщава El país. Според данни нa Националния статистически институт (INE) това е връх за последните 14 години. Скокът спрямо същия период на предходната година е 25% и най-голямата стойност от първата половина на 2011 г., когато пазарът все още усещаше последиците от имотния балон, спукал се три години по-рано.

Само през юни броят на ипотеките надхвърля 41 800 - увеличени на годишна база с 31,7%. Средният размер на ипотеките също е нараснал до 168 363 евро (15,5%). Средният лихвен процент по заемите през юни е бил 2,99% - малко над 2,91%, колкото беше през май, но все още под 3 на сто. Според данните на INE това устойчиво равнище не се е наблюдавало от началото на 2023 г.

Според експертите в Испания раздвижването през първите шест месеца на годината се дължи на два основни фактора. Първият е кризата в предлагането на жилища, заради който в някои големи градове дори се ограничава предлагането на туристически апартаменти. Такъв пример е южният испански град Малага.

Другият основен фактор за увеличените нива на ипотечното кредитиране е облекчаването на лихвените проценти. Това възражда апетита на търсещите жилище и разширява възможностите след няколко години на строго-финансиране.

Най-силната година

Сключването на ипотеки се превръща във важен показател за един все по-напрегнат имотен пазар. От 2015 г., когато през първото полугодие са сключени едва 123 хил. ипотечни заема, числата постепенно растат. Но скокът през 2025 г. е значителен - подписани са почти 50 хил. повече кредити спрямо миналата година и дори повече, отколкото през първата половина на 2022 г., когато лихвите все още бяха на исторически минимуми.

А в същи момент в Испания се наблюдава спад до 2,97% на необслужваните кредити - нива, каквито не са наблюдавани от 2008 г. насам.

Мария Матос, директор "Изследвания" във Fotocasa, подчертава пред El País, че по-гъвкавата парична политика (за поевтиняване на кредита и подобряване условията за финансиране) отново активира търсенето от страна на купувачи, които са били изтласкани от пазара след предишното повишение на лихвите. По нейни данни това са около 21% от купувачите.

Според нея 2025 г. се очертава като една от най-добрите години за ипотечния пазар. Динамиката на пазара си личи не само при кредитирането, но и при покупко-продажбите на имоти. Данните на INE сочат, че между януари и юни са регистрирани 357 533 сделки за покупка на жилища. А това е най-големият обем от 2007 г. насам.

По-млади купувачи за стари жилища

Наблюдава се промяна в профила на купувачите. Те вече са млади хора, които преди не са могли да си позволят собствено жилище. Сега те получават шанс благодарение на новите и по-добри условия за финансиране. В същото време на пазара има и клиенти, които влагат средства в жилища с цел спекулация.

Дисонансът на пазара идва и от цените на жилищата, които са на исторически рекордни нива и не изглежда като да спрат да растат. За разлика от годините на имотния балон преди кризата от 2008-2009 г., когато всяка година се строяха десетки хиляди нови жилища, сега 78% от продажбите са на вторичния пазар поради недостига на ново строителство.

Това допълнително тласка цените нагоре. Специалистите предупреждават, че макар условията по ипотеките да са по-благоприятни, силното поскъпване - 15,9% през юли - ще остане сериозно предизвикателство за купувачите.

Продължаваща тенденция

Очакванията на експертите са през следващите месеци пазарът на ипотеки да продължи да расте, ако настоящият ритъм на покупко-продажби и икономическите данни се запазят. Някои дори определят 2025 г. като "като най-добрата година на десетилетието."Мария Матос, обаче, предупреждава, че ако по-гъвкавата ипотечна политика на банките се запази, това би увеличило търсенето от страна на купувачите, а от там цените ще продължат да растат поради липсата на жилища.