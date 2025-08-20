Пазарът на жилища в Турция регистрира най-слабото си месечно увеличение на цените за една година през юли, според данни, които сигнализират за продължаващо забавяне в реално изражение въпреки номиналните печалби. Индексът на цените на жилищните имоти (RPPI) се е повишил с 0,9% в сравнение с юни, съобщи Централната банка на Република Турция (CBRT), цитирана от Daily Sabah .

Това е най-ниското месечно увеличение от юли миналата година. Индексът, който измерва коригираните спрямо качеството промени в цените на жилищата, регистрира годишно увеличение от 32,8% в номинално изражение, но коригираните спрямо инфлацията данни разкриха спад от 0,5%. Данните отбелязват 18-ия пореден месец на спад на цените в реално изражение.

Най-големият и най-населен град в Турция, Истанбул, отбеляза умерено месечно увеличение от 0,6%, докато столицата Анкара отчете по-силен ръст от 1,2%. За разлика от него, третият по големина град в страната, Измир, отбеляза месечен спад от 1%. На годишна база Анкара е водеща сред трите големи града с номинално увеличение от 42,9%, следвана от Истанбул с 33,5% и Измир с 31,0%.

Най-ниското годишно увеличение е наблюдавано в района на Анталия, Бурдур и Испарта с 19,6%. Данните дойдоха дни след като статистическият орган на страната заяви, че пазарът е регистрирал най-силния си месец за годината през юли, тъй като търсенето остава силно въпреки високите разходи по заеми.

Продажбите на жилища са нараснали с 12,4% на годишна база миналия месец до 142 858 единици, което е втората най-висока стойност за юли досега. Цифрата е удължила възходящата тенденция, започнала преди година, и е сигнал за устойчивостта на пазара на жилища въпреки строгите парични условия и инфлационния натиск.

Източник: iStock Images

Месечните продажби са варирали между 107 000 и 130 000 единици през първата половина на годината. Резултатите от миналия месец бяха втори по големина след предизвикания от пандемията бум през юли 2020 г., когато кампания за нисколихвени заеми тласна продажбите до рекордните 229 357 бройки.

Данните показват, че взиманията на ипотечни кредити са скочили с 60,3% на годишна база през юли и представляват 14,9% от общата цифра. Продажбите на нови жилища са се увеличили със 7,8% на годишна база, докато продажбите на употребявани жилища са скочили с 14,6%.

Миналия месец централната банка намали основния си лихвен процент с 300 базисни пункта до 43%, тъй като възобнови цикъл на облекчаване, който беше прекъснат от политически сътресения по-рано тази година, тъй като пазарите се успокоиха и дезинфлацията продължи. Банката повиши едноседмичния репо лихвен процент до 46% от 42,5% през април и повиши лихвените си проценти по овърнайт кредитите до 49% след пазарната нестабилност във връзка с ареста през март на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Имамоглу беше в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения в корупция.

Преди април Централната банка на Индия постепенно намали основния си лихвен процент от декември, тъй като инфлацията се успокои. Последните официални данни показват, че инфлацията се е забавила до 33,5% през юли, най-ниският процент от ноември 2021 г. насам, като достигна връх от 75% през май миналата година.

От януари до юли общите продажби достигнаха 834 751 единици, вторият най-висок седеммесечен общ брой досега и увеличение от 24,2% спрямо преди година. Върхът е регистриран през 2020 г., когато през първите седем месеца са продадени 854 126 единици. Продажбите с ипотека почти са се удвоили през този период януари-юли, като са се увеличили с 93,2%.

Представители на индустрията казват, че се очаква продажбите тази година да надхвърлят 1,5 милиона единици, подчертавайки постоянното търсене, подхранвано от високите наеми, и факта, че увеличението на цените на жилищата в момента остава под инфлацията. През цялата 2024 г. продажбите са нараснали с 20,6% до около 1,48 милиона единици, връщайки се към нивата, наблюдавани последно през 2022 година.