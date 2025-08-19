Жилищният пазар на Великобритания последва този на САЩ със спад на сделките и на цените. Имотите на Острова са средно с 11 000 паунда по-ниски спрямо месец май, съобщава Bloomberg. Дали случващото се е "лятно затишие" или е тенденция, която тепърва ще продължава, тепърва ще става ясно, коментират брокери, цитирани от британските медии.

Средните обявени цени са намалели с 1,3% до 368 740 паунда през август, става ясно от данните на сайта за недвижими имоти Rightmove. Въпреки че спадът е в съответствие с дългосрочните тенденции за месеца, той следва по-големите от обичайните понижения през юни и юли.

Източник: iStock

Повече от един на всеки три имота в Обединеното кралство са с понижена цена от дебюта им на пазара. В същото време обаче броят на жилищата в продажба достига десетилетен връх, записвайки 10% ръст в рамките на една година, което осигурява по-широка достъпност. Това идва в момент, когато разходите по кредити намаляват.

По-голямото разнообразие от нови имоти ограничава цените, които са се повишили само с 0,3% на годишна база. По-скромните оценки привличат търсене през летния период, който обикновено е свързан с по-бавни темпове на продажба.

Броят на жилищата, сменили собственика си, е с 8% по-висок на годишна база този юли и е най-големият от възстановяването след ограниченията около пандемията през 2020-а година. Днес купувачите, макар и по-малко на брой, могат да се възползват от спада в разходите по заеми, след като Английската централна банка намали лихвените проценти за трети път тази година.