През 1980-а година, когато Корина Пур, тогава 36-годишна и бременна, за първи път отваря вратата на изоставена къща в Ню Крос Гейт, югоизточен Лондон, брокерът на недвижими имоти отказва да влезе в имота с нея. Вътре имало мъртви котки, кучешки екскременти и мръсни матраци. Гълъби влитали през дупки в покрива и нямало вътрешна тоалетна. Така започва материалът на BBC, разказващ с един огромен проблем на Острова, а именно празните жилища.

Нека отново се върнем назад във времето. Силната миризма на гниене в онзи имот била непоносима. И все пак Корина решава, че това е домът на мечтите ѝ. Впрочем, имотът е бил просторен на цената от 24 000 паунда, кащата била била достъпна и жената била сигурна, че всичко може да се поправи.

След като взема ипотека от банката, тя получава безвъзмездна помощ от 3500 паунда от Общинския съвет на Луишам и в крайна сметка местната власт плаща за ремонт на тавана.

"По онова време 3500 паунда бяха доста добра сума, от която отчаяно се нуждаех", спомня си Корина.

Около 45 години по-късно, нейната викторианска четириетажна къща струва приблизително 1 милион паунда - нещо, което Корина, полупенсиониран филмов и телевизионен критик, никога не би могла да си позволи иначе. Времената обаче се промениха.

Общинският съвет на Луишам продължава да предлага субсидии на собствениците на празни домове за подобрения - някои за цели 20 000 паунда - но усвояването е ниско. Само 22 субсидии са отпуснати в района през последните пет години - въпреки че има 2253 празни домове. Говорител на Общинския съвет на Луишам заяви, че освен субсидиите, той работи "за да се гарантира, че домовете не остават празни или се изоставят в нашия район".

В момента обаче 775 са празни повече от шест месеца. Междувременно има национален недостиг на жилища, с нарастваща бездомност и дълги списъци на чакащи за социални жилища. Към октомври 2024 г. в Англия е имало почти 720 000 празни домове, според правителството.

На пръв поглед, връщането на тези празни имоти в употреба би съставлявало значителна част от 1,5 милиона жилища, които лейбъристкото правителство иска да добави към жилищния фонд на страната до края на мандата си. Но засега това не се случва достатъчно. Въпросът е защо, и като се има предвид, че на теория би могло да бъде разумно решение на два нарастващи проблема, дали това е случай на пропусната възможност - или въпросът е още по-сложен?

Нарастващият брой на празните домове

Не всички празни домове са в окаяно състояние, в което някога е бил домът на Корина. Но приблизително 265 000 от тях в Англия са празни повече от шест месеца и са класифицирани от правителството като дългосрочно празни (ДП). (Уелс, Шотландия и Северна Ирландия имат различни жилищни политики, тъй като жилищното настаняване е децентрализиран въпрос в Обединеното кралство.)

Ремонтът им би имал значително въздействие върху общностите около тях, тъй като дългосрочно празните имоти могат да привлекат антисоциално поведение и в някои случаи да намалят стойността на района. Ан Девъро от St Werburgh's в Бристъл казва, че след като имотът до дома ѝ се е освободил, той се е превърнал в "магнит" за престъпления. "Карва ме да се чувствам уплашена, когато излизам от къщата си или влизам през нощта", добавя тя.

Правителството се е намесвало и преди. Коалицията от 2010-15 г. предостави финансиране чрез две схеми: Програмата за празни домове, която предоставяше на собствениците безвъзмездни средства за ремонт на дългосрочно празни домове; и схемата "Бонус за нови домове", която възнаграждаваше общини, които връщаха такива имоти в употреба. Изглежда, че те оказаха влияние.

Между 2010 и 2016 г. общият брой на празните домове намаля с 20% до 590 000 и, което е от решаващо значение, дългосрочно празните домове намаляха с 33% до 200 000. През 2016 г. обаче правителството прекрати Програмата за празни домове и намали възнагражденията по схемата "Бонус за нови домове" - след което проблемът стана изключителна отговорност на общинските съвети. До 2024 г. броят на празните домове се е увеличил отново с 22%, а броят на дългосрочно празните домове се е увеличил с 32%.

Доклад на благотворителната организация "Действие срещу празните домове" заключава, че е "вероятно" краят на схемата на Коалицията да е бил фактор за това увеличение, наред с променящите се условия на пазара на жилища и икономическата несигурност. И след като местните власти бяха оставени да решат какво да правят с празните домове, подходът варираше значително от място на място.

Общините проявиха креативност, но не решават проблема

В момента няма централизирана информация за действията, предприети от отделните английски общини от 2016 г. насам, затова се свързахме с всяка от тях, за да попитаме за техния подход. Общо 77 от 245-те общини, които отговориха на исканията на BBC за свобода на информацията, заявиха, че продължават да предоставят безвъзмездни средства или заеми. Но в повечето случаи усвояването е било толкова ниско, че не е попречило на броя на дългосрочно празни домове да се увеличи.

Няколко общини дори прекратиха схемите си за финансова помощ поради това. Корина Пуър предполага, че хората може да не осъзнават, че такива схеми дори съществуват. Но Бенджамин Радстоун, предприемач в областта на недвижимите имоти, който си партнира с обществеността за идентифициране на празни домове, казва, че има редица причини, поради които собствениците не приемат оферти и стимули, свързани с празни домове. "Хората не искат да бъдат подложени на натиск", казва той.

"Те ще го направят, когато поискат да го направят."