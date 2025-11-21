По данни на RTVE, испанският имотен пазар - с рекордни продажби и исторически високи цени - подхранва нови спекулативни практики на ръба на закона. Все по-често дребни инвеститори купуват няколко жилища почти едновременно - в рамките на часове или дни - за да получат отделна ипотека за всяко от тях и да вложат възможно най-малко собствени средства.

Схемата работи така: кредитите се заявяват в различни банки, а сделките се подписват при различни нотариуси. Така финансовите институции не разбират, че клиентът поема поредица от нови задължения - тъй като общата база данни на Банката на Испания (CIRBE) се обновява с около месец закъснение.

Видеоклипове в YouTube, в които инвеститори обясняват как са реализирали тези операции, се множат. Расте и броят на ипотечните брокери, които координират одобренията, оценките и синхронизирането на датите за подписване на няколко сделки в кратък времеви прозорец.

На практика този подход позволява на дребен инвеститор да получи, например, три ипотеки по 80% от стойността на три имота по 100 хил. евро и да вложи около 60 хил. евро собствен капитал, плюс близо 30 хил. евро данъци и такси. Така за приблизително 90 хил. евро може да придобие три жилища наведнъж. В условия на силно търсене на наеми месечните ренти често покриват ипотечните вноски, което ускорява натрупването на имотен портфейл.

Ипотечният консултант Антонио Домеч, активен в YouTube, твърди, че многократно е участвал в организирането на подобни случаи. В клип със заглавие "Как да подпишете две ипотеки едновременно" той обяснява как се синхронизират сроковете за одобрение, оценките и най-вече - датите пред различни нотариуси. "Ако подпишете първата на 15 януари, тя няма да се появи в CIRBE до около 21 февруари. Имате месец - месец и половина да действате", казва той.

Каталуния обсъжда забрана на покупките с чисто спекулативна цел

Темата става още по-актуална на фона на дебата, който Каталуния започна преди седмица по повод един от най-наболелите си проблеми - кризата с достъпното жилище. В региона се обсъжда възможността да се забрани покупката на имоти с изцяло спекулативна цел, след години на опити с различни регулации. Целта е да се ограничат придобиванията от големи компании и фондове, които изкупуват цели сгради, повишават наемите и изтласкват местните жители.

Политическите формации Comuns, ERC и CUP настояват управляващите социалисти да приемат конкретни мерки както в парламента на Каталуния, така и в Градския съвет на Барселона. Предложенията идват в момент, когато се подготвя ново законодателство за краткосрочните наеми и след публикуван правен анализ, който допуска подобна забрана като "временна и изключителна мярка за райони с напрегнат пазар".

В Барселона местният съвет вече работи върху план за механизъм, който да ограничава спекулативните покупки, а идеята е подобни мерки да важат именно в кварталите с най-остър недостиг и най-силен натиск върху цените.

Паралелно с това националната статистика показва, че пазарът е в необичайно силен подем. Според INE септември е донесъл 63 794 сделки - най-високата стойност за този месец от началото на воденето на записи преди 18 години, отбелязва El País. Това е ръст от 33,7% спрямо август и почти 4% на годишна база, като сделките вече надхвърлят предишния рекорд от 2007 г.

Експерти обясняват оживлението с комбинация от ограничено предлагане, силно търсене и постепенно пренасочване на част от наемните жилища към продажби. Въпреки този подем обаче остава ключовият проблем: новото строителство не успява да настигне нуждите, а жилищният дефицит в Испания вече надхвърля 600 хиляди имота, според Банката на Испания.