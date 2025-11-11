В Испания жилищното строителство отново се активизира, но системните пречки остават, предава El País. Липсата на достатъчно урегулирани терени, бавните административни процедури и нарастващите разходи продължават да задържат реалното предлагане. Данните на Министерството на жилищната политика показват парадокс - строителството започва с темпове, невиждани от седем години, но броят на завършените домове спада.

През първото тримесечие на 2025 г. са започнати 31 179 свободни жилища - най-много от 2018 г., но са предадени едва 18 642, най-ниският резултат от 2021 г. насам. При социалните жилища тенденцията е същата - повече започнати, но по-малко довършени. Въпреки това стойността на инвестициите в сектора расте - през 2024 г. бюджетът за строителство достига 6,43 млрд. евро, с 18% повече спрямо 2023 г., като три четвърти от средствата са насочени към жилищни проекти.

"Не е лошо време да си архитект", коментира пред El País деканът на архитектурната камара в Мадрид Сигфридо Ераес. "Имаме почти толкова работа, колкото преди пандемията." Според него немалка част от земята, която не се използва, се задържа с цел спекулация - собствениците чакат цените да се покачат още.

Въпреки оживлението, жилищната криза остава остра. Темповете на строителство не отговарят на ръста на населението - Испания е нараснала с близо милион и половина души след финансовата криза, а дефицитът на жилища вече надхвърля 600 000, по оценки на Банката на Испания.

"Несигурността в правилата ни спира", признава Хавиер Вилахоана, председател на Асоциацията на строителните предприемачи. "Знаеш кога започваш проект, но не и кога ще го завършиш." По думите му и на Педро Фернандес Ален от Националната конфедерация на строителството, липсата на квалифицирани кадри утежнява положението.

Законът за земята и градското обновяване от 2015 г. също е сериозна пречка - всяко пропуснато изискване или документ прави плана нищожен и връща процеса в начална точка. "Средно са нужни 16 години, за да стане един терен годен за строителство", подчертава Вилахоана.

Опитите за реформа на закона засега удрят на камък. Последният проект на правителството през 2024 г. бе изтеглен заради липса на парламентарна подкрепа. "Политиката на жилищата се превърна в партийна аритметика", казва икономистът Гонсало Бернардос. "Всички искат промяна, но никой не желае да даде победата на опонента."

Министерството на жилищната политика отбелязва, че благодарение на средствата по европейския план Next Generation строителството се е "реактивирало", но трябва още ускорение. Новият Държавен жилищен план предвижда 40% от бюджета от 7 млрд. евро да бъдат насочени към изграждане на достъпни жилища. "Толкова важно, колкото да строим повече, е да строим по-достъпно - така, че жилището да бъде право, а не лукс", посочват от ведомството.