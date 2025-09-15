По време на партийно събитие в Малага испанският премиер Педро Санчес обяви, че над 53 хиляди туристически жилища ще бъдат извадени от единния регистър на страната, пише RTVE. По думите му са били установени "хиляди нередности в много от тези имоти, които целят да се превърнат във ваканционни квартири".

Става дума за жилища, които след 1 юли тази година са подали заявление за задължителна регистрация, но не са я получили, тъй като не отговарят на законовите изисквания. Така Министерството на жилищната политика и градската среда (MIVAU) вече е уведомило дигиталните платформи за 53 876 незаконни туристически жилища с указание да премахнат обявите за тези имоти.

По думите на премиера Санчес тези жилища ще бъдат насочени към "постоянен наем - за младите хора и семействата в нашата страна". Целта на правителството е да интегрира тези имоти на пазара на жилища за дългосрочен наем.

По автономни области, най-много анулирани задължителни регистрации има в Андалусия - 16 740, следвана от Канарските острови (8698), Каталуния (7729), Валенсия (7499), Галисия (2640), Балеарските острови (2373), Мадридска област (1531) и Мурсия (1402).

Севиля (2289), Марбея (1802), Барселона (1564), Малага (1471), Мадрид (1257) и Беналмадена (926) са градовете, където се концентрира най-голям брой анулирани регистрации.

Страната страда от недостиг на жилища - мeждy 2021 и 2024 г. в Иcпaния ca пocтpoeни c 765 000 жилищa пo-мaлĸo oт нeoбxoдимитe. А като се добави все по-големият интерес от страна на чужденци за живот в страната, търсенето расте непрекъснато, а това помпа цените на жилищата в небесата. Дори на тези "втора ръка", чиято цена през юни счупи 18-годишен рекорд.

Така местните все по-трудно успяват да закупят собствено жилище, а младите хора все по-късно напускат домовете на родителите си. Заради масовия турисъм се стигна дори до негативни настроения спрямо чуждестранните туристи.

В същия момент отделни провинции затягат правилата за издаване на разрешителни за туристически жилища. Така През август Малага реши, че дори ще замрази издаването им за срок от три години.