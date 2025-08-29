Да, Барселона вече е твърде пренаселена, с високи наеми и хиляди туристи, пъплещи ежедневно по улиците ѝ. Затова и чужденците, които искат да се преместят да живеят в Испания, все по-често поглеждат към други, макар и не толкова големи градове.

Така Валенсия, на около 350 км с кола или влак, привлича все повече пришълци. Според данни на имотната платформа Idealista 17% от международното търсене на наеми през първото тримесечие на 2025 г. се държи от третият по население град в Испания.

И той оглавява списъка на големите жилищни пазари за пръв път. Така изпреварва Барселона (15,3%), столицата Мадрид с (9,1%) и Севиля с (8,1%).

През миналата година платформата не е правила подобна класация, но още през 2023 г. се е усетила промяна. Тогава Валенсия и столицата на Каталуния са изравнени, а година по-рано Барселона е била първенец. Оказва се, че увеличеното търсене към Валенсия датира още от 2019 г. Тогава ръстът в дела на чужденците е 113,9%, докато Барселона постига "едва" 77,9 на сто.

Цената, Санчо...

Един от основните фактори за повишаване привлекателността на столицата на едноименната автономна област е цената. Според статистиката на Idealista през юли наемът на месец във Валенсия вече е средно 945 евро за жилище от 70 кв.м. И макар да е по-висока от тази в региона, все още е далеч по-приемлива от наемите в Барселона.

Във втория по големина град в Испания наемът на същото по големина жилище достига 1414 евро. Според експертите по-конкурентната цена, заедно с качеството на живот и близостта до морето (макар да важи и за Барселона), стимулира растежа на броя чужденци, които искат да се установят в източната испанска провинция.

А що се отнася до профила на търсещите наем, американците (14%) са тези, които най-много избират Валенсия. Следват ги германците (9%) и французите (8%). Освен там търсенето от САЩ доминира и в други големи пазари като Мадрид (13%) и Севиля (14%). Барселона прави изключение, където първи са французите (11%), а след това идват американците.

Ако погледнем цялата картинка, гражданите на САЩ са с най-голям дял от чуждестранното търсене на наеми в 22 от 52 испански провинции.

Магнитът на Средиземно море

И ако Валенсия е лидер сред големите градове, то Балеарите (столица е Палма де Майорка) е първенец сред провинциите. Почти 30% от чуждестранното търсене е концентрирано там. Тя става лидер (26%) още през 2023 г., когато измества от първата позиция Аликанте.

Сега през първото тримесечие на годината след Балеарите се нарежда именно провинцията на Аликанте (27,4%), а трета е Малага (25,7%). Топ 3 потвърждава, че туристическите и крайбрежните зони продължават да бъдат основният магнит за наемателите в Испания, тъй като комбинират климат, възможности за развлечения и добра достъпност.

Средният наем на жилище в Балеарите е около 1379 евро, в Аликанте - 826 евро, а в Малага - около 1169 евро. Лидерството с доста по-високата цена може до някъде да се обясни, че Балеарските острови се образуват от едни от най-притегателните за чужденците места. Те са известни с красивите си плажове, яхтен туризъм и нощен живот (особено остров Ибиса).

Най-активните чужденци в тези райони идват от Германия. Те заемат 39% от търсенето на Балеарите, а в двете следващи провинции - съответно 11% и 10%. Друг фаворит е и Санта Крус де Тенерифе (21,9%), също с над 20% чуждестранно търсене.

Чужденците купуват

Условията на живот, които предлагат тези провинции, особено заради локацията си, привличат интереса на международния имотен пазар дори и при покупко-продажбите. За същия период според Колегията на регистраторите 43,67% от чуждестранните сделки се концентрират в Аликанте. Средната цена за жилище от 70 кв.м. е около 180 740 евро.

В същото време Малага заема 32,75% от общото търсене, при жилища за около 265 580 евро, а Балеарите - 30,03% при средни цени от 351 750 евро. Следват Тенерифе (28,91%) и Жирона (26,59%).