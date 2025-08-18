Община Малага въвежда тригодишен мораториум върху регистрацията на нови жилища за туристическо ползване. През този период няма да се издават лицензи никъде на територията на града. "Няма да има нито един повече", заяви миналата сряда кметът Франсиско де ла Торe, като подчерта, че досегашните действия (виж най-долу) не са дали желания резултат и броят на подобни имоти продължава да расте.

Това се случва въпреки ограниченията, въведени още през юни 2024 г., когато разрешителни се даваха само за имоти с отделен вход, а впоследствие бе въведена забрана за нови лицензи в 43-те най-пренаселени с ваканционни жилища квартала. Днес в Малага има близо 13 000 такива места за настаняване, според регистъра на Хунтата на Андалусия (правителството на автономната област) - двойно повече отколкото в Барселона. В някои улици на историческия център те вече надхвърлят половината от жилищния фонд.

През пролетта кметът Де ла Торe предупреди за "глобален мораториум" върху туристическите апартаменти, но не уточни нито срокове, нито механизъм. Сега поясни, че мярката стъпва върху декрет на Хунтата от началото на 2024 г., който дава право на общините да ограничават или спират изцяло новите регистрации за срок до три години "от съображения за обществения интерес".

В този период градът ще подготви актуализация на Общия устройствен план (PGOU), за да го адаптира към новите реалности и да въведе по-ясни правила за баланса между жилищно и туристическо ползване. "Нашият план е от 2011 г., а тогава ситуацията беше съвсем различна", отбеляза кметът.

Какво следва

Мярката бе одобрена миналия четвъртък от Общинския съвет и ще влезе в сила след публикуването ѝ в Официалния вестник на провинцията - очаквано в рамките на тази седмица. От този момент нататък, в следващите 36 месеца няма да бъде регистрирано нито едно ново туристическо жилище.

"Правим това, което е нужно: да спрем, да анализираме и да обмислим следващите стъпки", подчерта кметът, допълвайки, че през този период ще се проведат консултации с представители на туристическия сектор, експерти, професионални организации, работодатели и различни общински звена. Освен това ще бъдат проучени и решенията, предприети в други испански и европейски градове.

Натиск над пазара на жилища

"Става дума за съчетаване на динамиката на туризма", посочи Де ла Торe, "с нуждата от силен жилищен пазар за наем и покупка." Именно такова предлагане в момента липсва, като цените растат стремглаво от години. По данни на Idealista, през последната година стойността на имотите е нараснала с 14% за продажба и със 7,3% за наем. В проучване на Университета на Малага жилищният проблем е посочен като основно безпокойство на жителите.

По информация на общината туристическите жилища в Малага са се увеличили с малко над 3% за последната година, докато в провинцията ръстът е 10%, а в цяла Андалусия - 11%. В този период градът вече въведе първите си две ограничителни мерки.

"Данните показват, че сме забавили темпа на растеж. Ефектът е налице, но не толкова отчетлив, колкото бихме желали", коментира кметът. Той настоя за въвеждането на ново национално и регионално законодателство, тъй като "това е проблем за цяла Испания". Освен това призова Хунтата на Андалусия да изключва от регистъра имотите, които не отговарят на нормативните изисквания.

Задръстени квартали

Първата стъпка общината направи през юни 2024 г., когато ограничи издаването на нови лицензи само до имоти с отделен вход или блокове, в които всички апартаменти се използват за туристически цели. Следващата мярка бе през ноември същата година - забрана за нови разрешителни в 43 квартала, определени въз основа на доклад, според който във всеки от тях туристическите жилища надхвърлят 8% от общия жилищен фонд.

Документът показа мащаба на проблема - например около площад "Ла Мерсед", където половината от жилищата се отдават на туристи. По данни на Хунтата, днес в Малага има близо 13 000 такива имота, макар общината да твърди, че само около 8 500 се предлагат редовно.

В заключенията на проучването се подчертава, че колкото по-голям е делът на туристическите жилища, толкова по-негативни са последствията за местните жители: понижава се качеството на живот, зачестяват конфликтите в съседството, наемите и цените за покупка растат, а жителите биват изтласквани от кварталите си. Именно това алармира и платформата "Малага за живот", която през последната година организира три масови демонстрации.

Заради натиска над имотния пазар се появиха платформи като Habitacion, които предлагат закупуването на отделна стая от по-голям апартамент. В същия момент тя се изплаща, като се плаща ежемесечно колкото би струвал месечния наем за стаята.