В България може много да недоволстваме от високата цена, бавната доставка и "детските болести" на нашите нови изтребители F-16 Block 70, но проблемите ни изглеждат нищожни в сравнение с тези, които срещат във военновъздушните сили на Обединеното кралство с техните F-35. И в техническо, и във финансово отношение.

Доклад на комисията за публична отчетност към британския парламент остро разкритикува работата на Министерството на отбраната в Лондон по програмата за придобиване на американските F-35, като оценката е, че поредица от лоши краткосрочни решения рязко са повишили дългосрочните разходи - като в същото време стелт изтребителите не могат да изпълняват задачите, за които са купени, пише The Register.

Икономическите последици от отказа на поръчки за доставки на американските изтребители F-35

Икономическите последици от отказа на поръчки за доставки на американските изтребители F-35

Само през август две държави се отказаха от поръчки на изтребителя пето поколение

Подобна оценка вече направи и одитният орган на кралството.

Най-сериозната слабост на британските F-35 е, че те не притежават никаква способност за отдалечено поразяване на земни цели. За тази цел е разработена ракетата Spear, която вече е напълно готова, но чака интеграция чрез софтуерния ъпгрейд Block 4, по който производителят на самолета Lockheed Martin има натрупано вече 6-годишно закъснение.

Иначе казано, поне до 2031 г. британските F-35 могат единствено да пускат бомби по земните цели, "като през Втората световна война", както отбелязват от парламентарната комисия.

Ето защо Испания няма да купува изтребители F-35 от САЩ

Ето защо Испания няма да купува изтребители F-35 от САЩ

Lockheed Martin понесоха удар за над €6 милиарда

Това се случва на фона на установен принцип на работа във военното ведомство да се бавят определени покупки до последния момент с цел да не се излиза от годишните бюджетни рамки. Това е утроило очакваният разход за целия живот на самолетите до 57 млрд. лири или 75 млрд. долара - и това е без разходите за персонал, гориво и инфраструктура.

Ако сметнем и тях и 6-годишните забавяния около нужната инфраструктура за ескадрилата на британските ВМС, която лети на F-35, крайният резултат е главозамайващите 131 млрд. долара. Вероятно все още не е по-евтино евентуалният противник просто да бъде оставен да бомбардира Лондон, но сумата е убийствена - особено на фона на това, че има още куп проблеми.

Сред тях е липсата на достатъчно на брой подготвени инженери, които да поддържат изключително сложните самолети. Британското издание напомня, че при съвместни маневри през 2021 г. американският Корпус на морската пехота е осигурявал близо двойно повече специалисти средно на самолет в сравнение с британските ВМС.

Икономия за $1 млрд.: Южна Корея качва дронове на своя самолетоносач вместо F-35

Икономия за $1 млрд.: Южна Корея качва дронове на своя самолетоносач вместо F-35

Лош сигнал за бъдещето на пилотираните самолети

На фона на последното, Лондон купува още F-35A - модификация за използване от сухоземни бази и не е ясно дали ще разполага с достатъчно от вертикално излитащите и кацащи F-35B за двата си самолетоносача.

Допълнителен проблем е фрагментацията. Даже само в рамките на Европа има немалко оператори на F-35, но различия в оборудването, софтуерните версии и други специфики затрудняват директното прехвърляне на различни способности между машините.

Макрон към ЕС: Спрете да купувате изтребители F-35, купувайте Rafale

Макрон към ЕС: Спрете да купувате изтребители F-35, купувайте Rafale

Френският президент иска да убеди страните от ЕС да купуват (основно) европейска отбранителна техника

Великобритания иска да въоръжи своите F-35 с ядрено оръжие, като процесът ще бъде наблюдаван внимателно от депутатите - те поискаха в рамките на 6 месеца да им бъдат предоставени ясни срокове. С оглед всичко, случило се с програмата до момента, не е много ясно дали те ще бъдат спазени - и на каква цена.