В България може много да недоволстваме от високата цена, бавната доставка и "детските болести" на нашите нови изтребители F-16 Block 70, но проблемите ни изглеждат нищожни в сравнение с тези, които срещат във военновъздушните сили на Обединеното кралство с техните F-35. И в техническо, и във финансово отношение.
Доклад на комисията за публична отчетност към британския парламент остро разкритикува работата на Министерството на отбраната в Лондон по програмата за придобиване на американските F-35, като оценката е, че поредица от лоши краткосрочни решения рязко са повишили дългосрочните разходи - като в същото време стелт изтребителите не могат да изпълняват задачите, за които са купени, пише The Register.
Подобна оценка вече направи и одитният орган на кралството.
Най-сериозната слабост на британските F-35 е, че те не притежават никаква способност за отдалечено поразяване на земни цели. За тази цел е разработена ракетата Spear, която вече е напълно готова, но чака интеграция чрез софтуерния ъпгрейд Block 4, по който производителят на самолета Lockheed Martin има натрупано вече 6-годишно закъснение.
Иначе казано, поне до 2031 г. британските F-35 могат единствено да пускат бомби по земните цели, "като през Втората световна война", както отбелязват от парламентарната комисия.
Това се случва на фона на установен принцип на работа във военното ведомство да се бавят определени покупки до последния момент с цел да не се излиза от годишните бюджетни рамки. Това е утроило очакваният разход за целия живот на самолетите до 57 млрд. лири или 75 млрд. долара - и това е без разходите за персонал, гориво и инфраструктура.
Ако сметнем и тях и 6-годишните забавяния около нужната инфраструктура за ескадрилата на британските ВМС, която лети на F-35, крайният резултат е главозамайващите 131 млрд. долара. Вероятно все още не е по-евтино евентуалният противник просто да бъде оставен да бомбардира Лондон, но сумата е убийствена - особено на фона на това, че има още куп проблеми.
Сред тях е липсата на достатъчно на брой подготвени инженери, които да поддържат изключително сложните самолети. Британското издание напомня, че при съвместни маневри през 2021 г. американският Корпус на морската пехота е осигурявал близо двойно повече специалисти средно на самолет в сравнение с британските ВМС.
На фона на последното, Лондон купува още F-35A - модификация за използване от сухоземни бази и не е ясно дали ще разполага с достатъчно от вертикално излитащите и кацащи F-35B за двата си самолетоносача.
Допълнителен проблем е фрагментацията. Даже само в рамките на Европа има немалко оператори на F-35, но различия в оборудването, софтуерните версии и други специфики затрудняват директното прехвърляне на различни способности между машините.
Великобритания иска да въоръжи своите F-35 с ядрено оръжие, като процесът ще бъде наблюдаван внимателно от депутатите - те поискаха в рамките на 6 месеца да им бъдат предоставени ясни срокове. С оглед всичко, случило се с програмата до момента, не е много ясно дали те ще бъдат спазени - и на каква цена.
dimitar-tsvetkov-F3uUaeNNна 06.11.2025 в 22:31:17 #1
И не само английските и кравараските кенеФ35 са провал,5то поколение ама не баш по-скоро е 4то плюс.Докато Русия и Китай,могат да се гордеят със СУ57 И КИТАЙСКИТЕ ТАМ J каквито са там!!!!КВО СТОНА НААКАНИЯ ЗАПАД МНОГО НАДЪХАНИТЕ БЯХТЕ 22РА Г. НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА,АМА НЕЩО ВИ РЕЗНАХА ПЕРКИТЕ КИРТАЦИ ЖАЛКИ.МРАЗЯ ЗАПАДЪТ И БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СПРЕ ДА Е ЗАВАСИМА ОТ ТЕЗИ ИЗВРАТЕНЯЦИ БЕЗ КАПКА МОЗЪК,ЗАЩОТО НИЩО ХУБАВО НЕ НИ ЧАКА ВЕЧЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ С ЕВРОТО!!!