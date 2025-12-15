Откриването и разработването на нови офшорни находища на природен газ в Йонийско и Черно море поставя Гърция и Румъния в центъра на енергийните процеси в Югоизточна Европа, пише гръцкото издание ToVima. Два ключови проекта обаче имат потенциала да трансформират региона и от транзитен и LNG хъб да го превърнат в реален производител и доставчик на природен газ за европейските пазари.

Първият проект с потенциал да промени енергийната динамика в Източното Средиземноморие е офшорният блок 2, разположен в северозападната част на Йонийско море, според изданието. Концесията обхваща площ от 2442,1 кв. км и наскоро беше предоставена на съвместното предприятие Energean - HELLENiQ ENERGY.

Със споразумение, подписано в началото на ноември, към проекта се присъедини и американският енергиен гигант ExxonMobil, който вече държи 60% от правата. Energean запазва 30%, а HELLENiQ ENERGY - 10%, като Energean остава оператор на проекта и ще отговаря за проучвателните дейности.

След получаването на всички необходими разрешителни първото проучвателно сондиране на "Асопос" се очаква между ноември 2026 г. и януари 2027 г. За целта ще бъде използвана сондажната платформа "Santorini" на италианската компания SAIPEM, която вече има ангажименти в находището "Катлан" край бреговете на Израел.

Дълбочината на водата в блок 2 достига около 850 метра, а тази на сондажите може да надхвърли 4 км, по предварителни данни. Резултатите от сеизмичните проучвания сочат потенциални запаси от около 200 млрд. куб. м природен газ. Ако този обем бъде потвърден, би поставил Гърция сред значимите газови производители в региона.

Neptun Deep

Паралелно с гръцките проучвания, Румъния напредва с един от най-амбициозните газови проекти в Европейския съюз - офшорния блок Neptun Deep в Черно море.

Както Money.bg нееднократно е разказвал, проектът се намира на около 160 км от брега, заема площ от 7500 кв. км и се разработва от съвместното предприятие OMV Petrom - ROMGAZ. Очаква се инвестициите да надхвърлят €4 милиарда, а запасите се оценяват на около 100 млрд. куб. м природен газ.

Нещо повече, според OMV Petrom, Neptun Deep има потенциала да превърне Румъния в най-големия производител на природен газ в ЕС.

За да се илюстрира мащабът на проекта, прогнозното производство се равнява на приблизително 30 пъти годишното потребление на около 4,3 млн. румънски домакинства. Очаква се първите количества природен газ да бъдат добити през 2027 г.

Сондажните дейности се извършват от офшорната платформа Transocean Barents, която достигна Черно море след преход от Картахена, Испания, включително преминаване под мостовете на Босфора.

Ако находищата в Йонийско и Черно море влязат в пълномащабно производство, Гърция и Румъния могат да се утвърдят като ключови доставчици на природен газ за Европа. Това се случва в момент, когато Европейският съюз продължава да търси устойчиви алтернативи на руския газ след началото на войната в Украйна.

Анализатори отбелязват, че макар обемите от тези проекти да не са достатъчни за пълна енергийна независимост, те представляват съществена стъпка към диверсификация на доставките и засилване на енергийната сигурност на континента.

Какво се случва, докато чакаме?

Докато балканските находища достигнат пълния си производствен капацитет обаче втечненият природен газ остава ключов инструмент в енергийната стратегия на ЕС, коментира изданието.

Решението на Съюза да забрани вноса на руски природен газ от 2027 г. на практика създава дефицит от около 18 млрд. куб. м в Балканите и Украйна. Тези количества ще бъдат компенсирани основно с американски LNG, който ще бъде регазифициран в терминала на DESFA в Ревитуса и в плаващия терминал FSRU край Александруполис.

Сайтът припомня, че гръцки компании, сред които консорциумът ATLANTIC на AKTOR и DEPA Emporias, вече работят по сключване на споразумения между американски доставчици и крайни потребители, включително в Украйна. Паралелно се развиват и проекти за нови плаващи мощности за съхранение и регазификация на LNG.

Ключов елемент в тази архитектура е т.нар. вертикален газов коридор - тръбопроводната мрежа Гърция - България - Румъния - Молдова - Украйна, която се очертава като основен енергиен маршрут за доставка на природен газ към Балканите и Източна Европа.