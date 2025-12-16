Илон Мъск предизвика сериозен енергиен дебат, след като в социалната си мрежа X/Twitter, нарече инвестициите в термоядрени реактори "супер глупави", защото Слънцето вече служело като "безплатен термояден реактор в небето".

Коментарите идват в момент, когато технологичните гиганти инвестират милиарди в ядрена енергия и проучвания на термоядрения синтез. Причината - огромните нужди за захранването на центрове за данни с изкуствен интелект.

"Дори да изгорите 4 Юпитера, Слънцето все пак ще представлява около 100% от цялата енергия, която някога ще се произвежда в Слънчевата система", написа Мъск, призовавайки компаниите да спрат да хабят пари за малки реактори.

Вместо това той инвестира в слънчевата енергия и то не само в панели на земята - има и планове за внедряване на 100 гигавата соларни AI сателити годишно, т.е. еквивалент на приблизително една четвърт от общото електропроизводство на САЩ. Идеята на най-богатия човек в света е самите центрове за данни да са в околоземна орбита.

Междувременно, за него класическите АЕЦ са приемлив временен вариант, докато експериментите с термоядрения синтез в неговите очи са ненужно пилеене на пари в "хоби научни проекти".

Коментарите пристигнаха месеци след като Commonwealth Fusion Systems обяви кръг на финансиране от 863 милиона долара през август 2025 година, с инвеститори като Nvidia и Google. Компанията от Масачузетс вече е набрала близо 3 милиарда долара - около една трета от целия капитал, инвестиран в частни термоядрени компании по света.

Тя разработва термоядрена електроцентрала с мощност 400 мегавата във Вирджиния, като Google са се съгласили да закупи половината от производството, когато съоръжението заработи в началото на 30-те.

Основните технологични фирми се надпреварват да осигурят енергия без въглеродни емисии за центровете за данни. Amazon е подписал множество споразумения за разработка на малки модулни реактори, а Meta и Microsoft имат 20-годишни договори с доставчици на ядрена енергия.

Според анализ на Deloitte, ядрената енергия може да задоволи до 10% от електрозахранването на центровете за данни до 2035 година.

Tesla обяви през октомври 2025-а, че е започнала производство на нови слънчеви панели в Gigafactory в Бъфало, Ню Йорк, като първите доставки се очакват в началото на 2026 година. Бизнесът на компанията за съхранение на енергия отчете 44% ръст на приходите през третото тримесечие, достигайки 3,4 милиарда долара и представлявайки 12% от общите продажби