Канадското правителство одобри мегасливането на стойност 60 млрд. долара между Anglo American и Teck Resources, като така бе преодоляно едно от последните съществени препятствия пред създаването на един от най-големите производители на мед в света на фона на нарастващото търсене на метала, предава Financial Times.

Листнатата в Лондон Anglo American съобщи във вторник, че канадските законодатели са дали разрешение за планираното обединение с местната Teck Resources. Сделката получи широка подкрепа и от акционерите на двете компании, които гласуваха "за" през миналата седмица.

От обявяването на намерението за сливане цените на акциите и на двете дружества се повишиха, като комбинираната им пазарна оценка достигна около 60 млрд. долара към вторник. Въпреки инвеститорската подкрепа, сделката без премия предизвика колебания сред канадските политици, които поставяха под въпрос доколко тя ще е в интерес на страната и разполагаха с правомощия да я блокират.

Макар че през ноември министърът на промишлеността Мелани Жоли одобри сливането по линия на националната сигурност, законодателите трябваше допълнително да се уверят, че то носи икономическа полза за Канада съгласно правилата за придобивания, затегнати през 2023 г.

Това доведе до преговори за отстъпки, които да гарантират окончателното "да". В условие, възприето като удар за Лондон, компаниите обявиха, че новата Anglo Teck ще има седалище във Ванкувър - изискване, поставено от канадския премиер Марк Карни като необходимо за политическа подкрепа.

Като част от договореностите Anglo Teck пое ангажимент да инвестира най-малко 4,5 млрд. канадски долара в Канада в рамките на пет години, както и "значително мнозинство" от висшия управленски екип да бъде базирано в страната. Главният изпълнителен директор на Anglo American Дънкан Уонблад заяви, че одобрението "бележи поредна стъпка към създаването на водеща глобална сила в критичните минерали", след като акционерите и на двете компании са дали категоричната си подкрепа.

От своя страна ръководителят на Teck Resources Джонатан Прайс подчерта, че сливането ще създаде бизнес със значителен мащаб и възможности, който ще донесе милиарди инвестиции и ще стимулира нова икономическа активност и заетост в Канада и извън нея.

Сделката идва на фона на стремежа на минните компании по света да увеличат добива на мед - метал, чиято цена през декември достигна рекордни нива, близо до 12 000 долара за тон. По данни на Benchmark Mineral Intelligence обединената компания ще стане петият по големина производител на добивана мед в глобален мащаб.

Въпреки че вече са получени ключови разрешения, включително в Канада и Австралия, други регулаторни проверки продължават. Анализатори от Jefferies отбелязват, че "някои юрисдикции могат да възразят срещу сливането заради значението на медта като критичен ресурс с ограничено предлагане". Според тях базовият сценарий остава положителен, но рисковете все още са налице.