Британската миннодобивна компания Anglo American постигна споразумение за сливане с канадската Teck Resources. При сливането първата, листвана на Лондонската борса, ще държи около 62,4% от новата обединена компания Anglo Teck, а канадската страна ще притежава 37,6%.

Anglo Teck ще има седалище в Канада, но основното ѝ листване ще бъде в Лондон, съобщава Reuters. След потвърждаване на сделката акциите на Anglo скочиха с 8% на Лондонската борса.

Очаква се сливането да донесе годишни спестявания от разходи и подобрения в ефективността на стойност 800 млн. долара до четвъртата година след завършването му, посочват от Anglo.

Комбинираната пазарна капитализация на двете компании надхвърля 53 млрд. долара. Главният изпълнителен директор на Anglo, Дънкан Уанблад, ще запази поста си, а Джонатан Прайс от Teck ще заеме длъжността заместник главен изпълнителен директор.

"Имаме уникалната възможност да обединим две високоценени миннодобивни дружества, чиито портфейли и нужди са дълбоко допълващи се и които споделят общи ценности", коментира Дънкан Уанблад.

Двете компании, които оперират съседни медни мини в Чили - Quebrada Blanca и Collahuasi, очакват да постигнат по-високи оперативни резултати. Anglo и Teck бяха обект на интерес за придобиване през последните години - Glencore се стремеше към Teck, а BHP прояви интерес към Anglo заради обширните ѝ медни активи. И двете потенциални сделки обаче не се осъществиха.

Прогнозите сочат рязък ръст в търсенето на мед, подхранван от бума на електрическите автомобили и нови приложения като центрове за данни, задвижвани от изкуствен интелект.

Сделката ще създаде един от най-големите световни производители на мед и идва на фона на засилващо се доверие, че търсенето на "червения метал" ще бъде стимулирано от глобалния енергиен преход.

Anglo American, основана през 1917 г. в Южна Африка от германския индустриалец Ърнест Опенхаймер, е една от най-големите миннодобивни компании в света. Тя е листвана както в Лондон, където е седалището ѝ, така и в Йоханесбург.

Teck разполага основно с медни активи и след излизането си от въглищния бизнес през 2023 г. бе смятана за атрактивна цел за придобиване от по-големи миннодобивни компании. До понеделник Teck имаше пазарна капитализация от приблизително 16 млрд. долара.