След месеци очакване, OpenAI представиха новия си голям езиков модел GPT-5. Компанията зад ChatGPT твърди, че той е по-добър от всичко друго налично на пазара и освен това ще може тотално да промени професии като тази на софтуерния разработчик.

Реално става дума за три модела - най-способният GPT-5 Pro, бързият GPT-5 mini и евтиният GPT-5 nano. Новата генерация за първи път съчетава стандартен голям езиков модел с такъв, който симулира мисловен процес - до момента това беше функционалност само на o-серията на OpenAI.

Въведени са нови механизми за борба с "халюцинациите" и GPT-5 в много по-малка степен ще си измисля отговори на въпросите, които не са по силите му. В същото време, уменията му в сферата на софтуерната разработка са значително надградени. Има и допълнителни интеграции с Gmail, Google Calendar и Google Contacts, както и различни модели на поведение (например "Слушател" или "Циник").

Запазена е и мултимодалността - GPT-5 "разбира" и създава текст, изображения и глас.

По думите на изпълнителния директор на компанията Сам Алтман GPT-5 за първи път "създава усещането, че си говориш с експерт по всяка тема - имам предвид експерт с докторска степен". В същото време той беше категоричен, че технологията все още не е достигнала нивото, което да ѝ позволи да работи по-добре от хората.

Впечатляващото е, че GPT-5 ще е достъпен за всички потребители на ChatGPT с регистрация. Една от причините е, че всъщност платформата има проблеми с посещаемостта. И по-специално - според данни на SimilarWeb потребителите на 18-34 години предпочитат алтернативите като Perplexity, DeepSeek, Claude или Grok.

Това не звучи добре за компания, която се цели в пазарна стойност от 500 млрд. долара - повече от SpaceX на Илон Мъск.