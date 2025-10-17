Най-голямата минна компания в света също погледна към сръбските съкровища, съобщават местните медии. Става въпрос за гиганта BHP Group Limited. Канадското дружество Mundoro Capital, което добива благородни метали в Сърбия, обяви, че е сключило окончателно споразумение с дъщерно дружество на BHP, изцяло притежавано от Mundoro.

Чрез него канадската компания предоставя опция за придобиване на седем от лицензите за проучване в страната. Проектът "Централен Тимок" близо до Зайчар съдържа много цели, като най-напредналата е за добив на мед, злато и сребро, съобщава eKapija. В сделката влиза и участъкът "Тилва Рош".

Съгласно споразумението, Mundoro е предоставила на BHP, която е една от двете най-големите минни компании в света, заедно с Rio Tinto, опция за придобиване, в рамките на 10 години, на 100% дял в проекта BHP-Mundoro Central Timok.

За да започне дейност, BHP трябва да финансира първоначални разходи за проучване до 35 милиона щатски долара.

Източник: GettyImages

Канадската компания търси злато и мед в района на Тимок в Сърбия от 2011 година. Това не е първото сътрудничество между Mundoro и BHP в страната. През януари 2023 година канадците подписаха споразумение с австралийците, според което BHP има възможност да придобие собственост в три сръбски проекта за мед - Борското езеро, Южен Тимок и проучвателния район Трстеник.

Впоследствие BHP създаде дъщерно дружество в Сърбия, BHP Metals Exploration doo, чийто собственик, според данни на Сръбската агенция за търговски регистри, е BHP Billiton (старото име на BHP).

Съгласно споразумението от 2023 година, BHP получи правото да придобие 100% дял във всеки от споменатите проекти, като плати приблизително 1,7 милиона щатски долара в брой, плати оперативни такси на Mundoro за период от три години и поеме разходи за проучване в размер на 7,5 милиона щатски долара по три проекта за период от три години.

Както Money.bg писа преди седмица, австралийската Strickland Metals отчита колосален добив на медно-златни руди в Сърбия в Copper Canyon, който е част от проекта Rogozna в южната част на страната. В него се добиват 7,4 милиона унции златен еквивалент. Според изявленията, с времето сръбското находище може да добие статут на едно от най-големите в света.

Междувременно BHP обяви наскоро обяви, че възнамерява да се съсредоточи върху "суровините на бъдещето", сред които влиза добив на мед, никел и калий.