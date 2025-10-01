Китайската държавна корпорация China Mineral Resources Group, създадена от правителството за централизиране на снабдяването с желязна руда, тази седмица поиска от големите китайски производители на стомана и компаниите за търговия с нея, да спрат деноминираните в долари покупки на всички доставки от австралийската BHP Group, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

По информация на тези източници, в края на миналата седмица страните са провели няколко срещи, за да обсъдят условията за сътрудничеството си, но те не са имали успех.

CMRG по-рано през септември вече спря покупките на руда Jimblebar от BHP. Сега китайската корпорация е инструктирала компаниите в страната да се въздържат от покупка на товари от тази руда в китайските пристанища и от закупуването за юани на спот пазара в страната.

Тези мерки принудиха някои производители на стомана да започнат да коригират производствените параметри, за да използват други видове руда, отбелязва Bloomberg.

Китай е най-големият потребител на желязна руда в света, а австралийската BHP е най-голямата рудодобивна компания в света. Заедно с Rio Tinto и Vale, тя доставя на китайските производители на стомана по-голямата част от необходимата им суровина.

Само за ден, цената на акциите на BHP вчера се понижи с 2,8% в Лондон.