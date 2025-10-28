Амбицията на Китай да предизвика Boeing и Airbus със собствен пътнически самолет среща сериозни турбуленции. Доставките на готови машини тази година ще бъдат далеч под обявената цел, съобщава АП.

Моделът C919 е пряк конкурент на бестселърите Boeing 737 и Airbus A320 и се произвежда от държавната компания COMAC. Пекин го представя като доказателство за технологичния напредък на Китай, въпреки че използва много западни компоненти.

Търговските напрежения с Вашингтон заплашват да попречат на COMAC да осигури ключови части за програмата, която се финансира с огромни правителствени субсидии.

"COMAC е изправен пред значителен риск от нестабилната политическа среда, като веригите му на доставки са уязвими за експортни ограничения и ответни мерки между САЩ и Китай", заяви пред агенцията Макс Ценглайн, старши икономист в The Conference Board.

C919 разчита на 48 основни доставчици от САЩ - включително GE, Honeywell и Collins, както и 26 от Европа и едва 14 от Китай, посочват анализатори от Bank of America.

Тръмп заплаши с нови експортни ограничения за "критичен" софтуер за Китай след като Пекин наложи по-строги контроли върху износа на редкоземни метали.

Пекин има високи надежди за C919, който направи първия си търговски полет през 2023 г. Самолетът от среден клас трябва да помогне за задоволяване на огромното вътрешно търсене на нови въздухоплавателни средства през следващите десетилетия.

Китай се надява да разшири продажбите извън границите си, включително в Югоизточна Азия, Африка и Европа.

COMAC достави 13 самолета C919 на китайски превозвачи миналата година и само седем към октомври тази година, въпреки плановете за производство на 30 машини през 2025 г., отбелязват от консултантската компания Cirium.

Трите най-големи държавни китайски авиокомпании - Air China, China Eastern и China Southern, са единствените търговски превозвачи, които в момента експлоатират около 20 самолета C919.

Напрежението между САЩ и Китай "пряко е засегнало" графиците за доставка на C919, каза Дан Тейлър от консултантската компания IBA. САЩ спряха експортните лицензи за двигателите LEAP-1C около май, като ги възобновиха едва през юли.

Агрегатите се произвеждат съвместно от американската GE Aerospace и френската Safran и изискват американско разрешение за износ, което прави C919 "по природа чувствителен към политически промени", обясни Тейлър.

"Зависимостта от двигатели и авионика от западни доставчици продължава да излага програмата на политически решения извън контрола на COMAC", добави той.

Липсата на международна сертификация засега пречи на C919 да лети извън Китай, въпреки интереса от авиокомпании като AirAsia.