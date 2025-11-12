General Motors (GM) е инструктирала хиляди свои доставчици да премахнат китайския компонент от своите вериги за доставки, съобщават източници, запознати с въпроса, цитирани от световните медии. Мярката отразява засилващото се безпокойство в автомобилната индустрия от геополитическите рискове, които застрашават производството и снабдяването с ключови суровини.

Според източниците GM е дала срок до 2027 г. на част от партньорите си да прекратят зависимостта от китайски доставчици. Компанията е започнала да отправя подобни указания още в края на 2024-та, но процесът е придобил спешност през пролетта на 2025 г., когато търговското напрежение между САЩ и Китай рязко се засили.

Нова стратегия - устойчивост вместо цена

Ръководството на GM определя инициативата като част от стратегия за повишаване на "устойчивостта" на веригата за доставки.

"Работим от няколко години, за да осигурим устойчивост на веригата за доставки", заяви изпълнителният директор на GM Мери Бара по време на тримесечния конферентен разговор на компанията през октомври.

Тя подчерта, че GM се стреми да доставя части "в същата страна, в която произвежда автомобилите, когато това е възможно".

Глобалният директор по покупките Шилпан Амин допълни, че рискът от прекъсвания на доставките е накарал GM да се откаже от стратегията да разчита само на най-ниските разходи.

"Устойчивостта е важна - да се гарантира, че имате по-голям контрол върху веригата си за доставки и да знаете точно какво и откъде идва", каза той.

Новата реалност

Геополитическото напрежение между САЩ и Китай, което се засили през 2025 г., доведе до преосмисляне на глобалните производствени стратегии.

Митата, наложени от президента Доналд Тръмп, както и опасенията за недостиг на редкоземни метали и чипове, подтикват автомобилните компании да диверсифицират производствените си локации. Много доставчици вече реагираха на натиска на Вашингтон, като започнаха да разширяват дейността си в САЩ и Северна Америка.

Местно производство и нови партньорства

Мерките на GM са фокусирани върху автомобили, произвеждани в Северна Америка - пазар, който е ключов за компанията. Производителят насърчава доставките от заводи в региона, но остава отворен и за алтернативни източници извън Китай.

Директивата засяга и други държави, които попадат под американски търговски ограничения, като Русия и Венецуела, но Китай остава най-сериозният фокус на усилията.

GM вече е предприела стъпки за намаляване на зависимостта от Китай по отношение на материали за батерии и компютърни чипове. Компанията си партнира с американски компании за добив на редкоземни елементи и инвестира в литиева мина в Невада, която ще осигурява суровини за бъдещите електромобили на групата.