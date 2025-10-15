Американският автомобилен производител General Motors Co. (GM) ще отчете еднократно отписване в размер на 1,6 милиарда долара през третото тримесечие на годината, поради корекции (в посока надолу) в плана си за производство на електрически превозни средства, след като властите в САЩ отмениха програмата си за стимулиране на търсенето в този сектор.

В изявлението на GM се казва, че компанията очаква темпото на преминаване на американците към електромобили да се забави, в резултат на последните промени в политиката на властите в САЩ, включително премахването на данъчните отстъпки за купувачите на електромобили и облекчените на изискванията за нивото на емисиите.

"Това ни принуди да преразгледаме обемите на производство на електрически превозни средства и структурата на производствените си мощности", се отбелязва в съобщението на GM.

Отписването в размер 1,6 милиарда долара ще бъде отразено във финансовите резултатите на GM за третото тримесечие. То включва обезценка на активи в размер на 1,2 милиарда долара, свързан с корекции (надолу) на производствените мощности, както и 400 милиона долара преки разходи, заради разтрогване на договори и уреждане на спорове, свързани с (неосъществяване на) инвестиции в производството на електромобили.

От GM предупредиха същевременно, че продължават да оценяват ситуацията и е възможно да се наложат допълнителни отписвания в бъдеще.

От началото на годината досега, стойността на акциите на General Motors се е повишила с 4,4%.