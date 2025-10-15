След десетилетия на бърз растеж и експанзия в нови пазари, луксозният сектор усеща натиска на икономическата несигурност. Данните от EY Luxury Client Index 2025 сочат, че за да продължат да растат, т.нар. luxury maisons (луксозни модни къщи) трябва да се адаптират към променящите се очаквания на клиентите и да откриват нови източници на стойност.

Секторът, оценяван на над 363 млрд. евро, отчита забавяне на темповете на растеж, особено след охлаждането на китайската икономика - един от най-важните двигатели на луксозното потребление. По данни на Bloomberg европейските луксозни компании са загубили около 240 млрд. долара от пазарната си капитализация само за няколко месеца.

Качеството остава фундаментът на лукса

71% от анкетираните посочват, че основният им мотив за покупка е високото качество. То остава неделима част от обещанието, което стои зад всяка премиум марка. Въпреки това статусът продължава да играе роля - особено в Китай, където 44% от клиентите купуват луксозни стоки именно като символ на престиж.

Устойчивостта над цената

Все по-често клиентите избират марки, които демонстрират грижа към природата и иновации. 31% от тях поставят устойчивостта сред петте най-важни фактора при покупка - дял, равен на този на цената (30%). Основните инициативи, които привличат клиентите към устойчивостта, включват опаковката (53%) и иновативните материали (45%). Тази тенденция е най-силно изразена във Великобритания и Китай

Разривът между цена и качество

Икономическите условия обаче влияят осезаемо - 62% от анкетираните са се отказали от луксозна покупка през последната година заради твърде високата цена. Поколението X остава най-чувствително (38%). Над половината от клиентите в Япония и Великобритания предпочитат да изчакат разпродажба, а половината от китайските купувачи търсят гъвкави схеми за плащане.

Магазините запазват магията на изживяването

Физическите бутици остават предпочитан канал - 75% от купувачите са направили последната си покупка именно там. Въпреки това 33% комбинират офлайн и онлайн пазаруване. EY отбелязва, че марките могат да повишат стойността на дигиталното преживяване чрез персонализирани предложения и визуализации с изкуствен интелект, за да доближат усещането до това в магазина.

Преживяването като нова форма на лукс

70% от клиентите заявяват, че са готови да платят за специални събития, свързани с марката - представяния, откривания или ВИП вечери. Тази готовност е най-изразена при поколението Z (79%) и в Китай (84%). EY посочва, че това е пропусната възможност за много марки, тъй като две трети от клиентите с годишни разходи под 5000 евро не са получили подобно предложение през последната година.

Възходът на сертифицираните преоценени продукти

Една от най-значимите възможности за растеж според EY е пазарът на сертифицирани преоценени (CPO) продукти - оригинални артикули, препродадени директно от самите марки. 54% от анкетираните заявяват, че биха купили такъв продукт, ако идва с гаранция за автентичност. Това позволява на марките да запазят престижа си, като същевременно привличат по-млади или ценово чувствителни клиенти.

Изследването на EY обхваща 1672 участници от 10 държави - САЩ, Китай, Испания, ОАЕ, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция и Швейцария. Респондентите са с доходи между 116 хил. и 232 хил. долара годишно, а най-многобройна група са милениълите (56%).