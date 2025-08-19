С ускоряването на автоматизацията и продължаващото усъвършенстване на големите езикови модели, доминиращият наратив е за изместването: Технологията поема човешките задачи, ролите се ерозират и заплатите страдат.

Ново изследване на Масачузетския технологичен институт, цитирано от световни медии, оспорва мнението, че автоматизацията винаги е нещо лошо за работниците. В обширно проучване на професиите в САЩ, авторите разглеждат дългогодишна икономическа загадка: защо някои работни места, които изглеждат силно изложени на автоматизация, не са преживели срива на заплатите, предвиден от по-ранни модели.

Всъщност, техните изследвания показват, че в някои случаи заплащането се е увеличило. Например, счетоводителите и счетоводителите са наблюдавали как компютрите поемат много от задачите им между 1980 и 2018 г. Но дори когато общата заетост в тези длъжности е намаляла с една трета, реалните им почасови заплати са се увеличили с близо 40%.

Причината: Ако автоматизацията премахне по-простите части от работата, а професията, която остава, често изисква повече експертиза - което може да направи тази работа по-ценена и по-добре платена, защото по-малко хора са квалифицирани да я вършат.

Но когато автоматизацията е насочена към специализираните задачи, работата може да стане по-лесна за навлизане от други, което увеличава конкуренцията и оказва натиск за намаляване на заплатите. Подобно на счетоводителите, служителите по инвентаризация също са били силно изложени на компютъризация. Но тъй като автоматизацията е насочена към най-експертните им задачи и заетостта в тази роля се е увеличила повече от два пъти, реалните им заплати са спаднали с 13%.

"Работните места могат да станат повече или по-малко на брой, в зависимост от това какви видове автоматизация се случват с работата", казва Томпсън, главен научен сътрудник в Инициативата за цифрова икономика на MIT.

"Ако нещото, което се автоматизира, е най-лесната задача, това води до стесняване на кръга от хора, които я изпълняват. Но те получават по-високо заплащане."

Изследването показва, че когато бизнес лидерите мислят за това как изкуственият интелект ще промени работата, те трябва да мислят отвъд това кой е изложен на автоматизацията и също така да вземат предвид как тя променя това, което хората трябва да знаят, за да вършат дадена работа.

Как автоматизацията променя работните позиции и заплатите

В стремежа си да разберат защо и как естеството на работата се е променило през последните четири десетилетия, авторите разработиха "рамка за експертиза", за да измерят колко експертиза изискват различните задачи. Вместо да разчитат на длъжности или проучвания на общественото мнение, те анализираха езика, използван за описание на самата работа.

Описанията на задачи, които включват специализирани термини - като тези за работа с диагностично оборудване за образна диагностика или прогнозиране на икономически тенденции - обикновено изискват повече експертиза. По-простите задачи, като например опаковането на леки предмети или поздравяването на клиенти, не изискват.

Използвайки този езиково базиран подход, авторите проследиха как се е променило средното ниво на експертиза на повече от 300 професии между 1980 и 2018 г. Те откриха, че когато по-простите задачи изчезнаха, работните места станаха по-специализирани - и често по-добре платени - дори когато заетостта намаля. Но когато автоматизацията премахна по-експертните задачи, заплатите започнаха да падат, тъй като все повече хора се насочиха към тази роля.

"Таксиметровите шофьори, например, някога разчитаха на задълбочени познания за местните улици, което беше истински диференциатор", кавза Томпсън.

"Но с появата на GPS тази експертиза беше автоматизирана. Резултатът е по-комерсиализирана таксиметрова услуга: по-ниски заплати, но много повече шофьори. Тази промяна може да създаде и възможности. "Ще има нови професии, които ще се отворят за хората", допърва експертът, подчертавайки, че това е така, "защото автоматизацията премахва най-трудните части, които преди бяха недостъпни."

Практически последици за работодателите

Ефектите от автоматизацията изискват различни управленски реакции, в зависимост от вида работа, която се автоматизира, каза Томпсън.

Ако автоматизацията повишава заплатите, но намалява броя на хората, необходими за дадена позиция, компаниите често могат да се адаптират постепенно - например, като не заместват работниците, когато те напускат.

"Това е нещо, което можете да управлявате чрез текучество."

Ако заплатите паднат и работата стане по-малко специализирана, адаптацията е по-трудна. По-ниското заплащане може да навреди на морала на работниците и да затрудни набирането и задържането на персонал.

"В зависимост от това кои задачи са автоматизирани, ще видите различни ефекти в различните части на вашата работна сила. Искате да помислите за това предварително, защото това изисква различни реакции от страна на компанията."

В зависимост от това кои задачи са автоматизирани, ще видим различни ефекти в различните части на работната сила. Трябва обаче да се помисли за това предварително, защото това изисква различни реакции от страна на дадена компания.

В някои случаи лидерите биха могли да създадат по-специализирани, високо оценени позиции (роли), които запазват експертни задачи. В други, автоматизацията може да се използва, за да се улесни достъпът до определени работни места и да се разшири наборът от таланти. Така или иначе, компаниите имат повече контрол, отколкото биха предположили.

Тази променливост е в основата на аргумента на изследването. Авторите не твърдят, че автоматизацията винаги е добра или лоша за работниците - само че нейното въздействие е по-нюансирано, отколкото много хора предполагат. Изследването показва, че автоматизацията не само намалява нуждата от човешки труд.

Понякога тя го концентрира около задачите, които са най-трудни за заместване, и когато това се случи, стойността на останалата човешка експертиза може да се повиши - а с нея и заплатите.