Често четем за най-високоплатените професии в наши дни и за тези на бъдещето. За съжаление обаче високото заплащане понякога води до прекалено натоварване, прегаряне и емоционални дисбаланси. Едва ли толкова често си даваме сметка за това, че има професии, които са по-нископлатени, но пък удовлетворяващи. Изданието Business Insider вкара в класация някои от тях. Следва топ 5.

1. Учители, университетски преподаватели и социални работници

Въпреки високата доза стрес в работата, те чувстват голямо удовлетворение от нея и от себе си, защото виждат как помагат на хората да трупат знания или да подобряват живота си. В повечето анкети за удовлетворение от работата, над половината от работещите като учители, университетски преподаватели или социални работници казват, че се чувстват удовлетворени от своята работа.

2. Брокери на недвижими имоти

Макар и нехаресвани и недооценявани от мнозина, тази работа всъщност изисква много добро познание на местни закони и доста административна и рекламна работа с документация. Както и търпение. Повечето брокери твърдят, че се чувстват удовлетворени, когато помогнат на клиентите си да си намерят дом. Други са доволни от гъвкавото работно време. Тези хора понякога получават висок хонорар от сключените сделки, но обикновено нямат гарантиран доход, което прави голям брой от тях по-нископлатени.

Източник: iStock

3. Треньор на спортисти

Удовлетворението е особено подчертано при тренирането на деца. Важи и за обучението на професионални атлети, както и за аматьори. Треньорът се превръща в съветник, родител и учител на спортиста или отбора. Разбира се, това е удовлетворяващо.

Източник: EPA/БГНЕС

4. Медицински асистент

Тези хора са назначени от лекарите или по-големи медицински организации и се занимават с това да правят набор от традиционни кабинетни операции и извършвани с ръце медицински процедури. Такъв пример са асистентите на зъболекарите. Работата им не е натоварена като тази на лекарите, но е удовлетворяваща по същия начин, заради лечението на пациентите.

5. Фитнес инструктори

Фитнес инструкторите и индивидуалните треньори попадат категорично в класацията на удовлетворяващи професии. В повечето случаи тези професионалисти не са много високо платени, но пък казват, че съчетават страстта си към спорта с работа. А това да помогнат в подобряването на физическото състояние на техните клиенти е страхотна мисия.