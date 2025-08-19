Всички ние управляваме нашите финанси, дори да нямаме висока финансова грамотност, защото получаваме пари, харчим, правим инвестиции, купуваме имоти, теглим кредити. Въпросът, който стои пред всички ни е как да управляваме парите си по-умно. И ако искаме да го правим разумно, има конкретни начини, чрез които това може да стане. Това заяви в студиото на Money.bg финансовият консултант и инвеститор Стойне Василев.

Конкретните стъпки за по-добро управление на личните финанси е и основата на неговата нова книга "Умни пари".

"Това, което аз мога да обещая на читателите, когато затворят последната страница е, че ще имат една финансова грамотност на средно ниво. Самата книга е написана като един наръчник - за твоите финанси и инвестиране в България, като може да се използва като един вид справочник.

Тоест, интересуват ме акции, да видя какви стратегии има, как да инвестирам, кои са платформите - и да отворя на съответната глава. Няма как човек да стане финансов експерт с една книга, не го и обяснявам, но хората ще положат една много добра основа на своята финансова грамотност, която могат да надграждат. Вече има много информация за това, включително и в Money.bg ", обяснява Стойне Василев.

Кои са първите стъпки в инвестирането?

Първите стъпки във финансирането идват с учението на хората да управляват добре своя семеен бюджет, подчертава експертът. Според него отчетът за приходи и разходи е от ключово значение. След това идва информирането, четенето, консултациите със специалисти. Едва тогава човек трябва да стигне до инвестиране.

"В момента на първо място сред българите, които инвестират, са инвестициите в имоти. След това идват акциите и крипто активи. Все още обаче голяма част от българите държат парите си на депозит в банката, което не е добре. Парите трябва да се въртят."

В този контекст Василев смята, че днес "кешът не е цар". Защото живеем в период на висока инфлация и приемайки парите в брой като нещо налично в нашата сметка, вероятно ще загубим.

Източник: iStock

Финансовият консултант вижда в практиката си, че все повече хора у нас инвестират в криптовалути, предимно в Биткойн. Съветът му тук е отново инвестиращите да бъдат много внимателни, за да избегнат различни измами, идващи от неразбиране.

"Знанието винаги идва с опита. Има вече и мобилни приложения за покупка на крипто. Трябва човек да започне с малки суми, докато натрупа опит. Това е самата психология на инвестирането, за което пиша и в книгата", подчертава Василев.

За да инвестираш няма нужда да си богат

Финансовият експерт твърдо развенчава митът, че инвестирането е само за богати хора. Според него най-ценен е опитът, а той може да бъде натрупан и с инвестиране на сумата от 50 лева.

"Буквално и с 50 лева можем да инвестираме. Да, ефектът няма да е много голям, защото дори, да кажем 10% на година, това са 5 лева на година. Но ще натрупаме нещо, което е много по-ценно и това е опит. Защото ако можем да управляваме 50 лева и ни се получават нещата, ще можем да управляваме и 1000 лева, и 2000, 10 000, 100 000. Така че, можем да станем инвеститори и да започнем буквално с 50 лева", коментира Стойне Василев.

В обобщение, финансовият консултант казва, че инвестирането не трябва да е самоцел и че преди да настъпи момента за него човек първо трябва да умее да управлява добре личните си пари, както и да спестява. Абсолютният минимум за това е 10% от доходите. После идва целта. Все по-често тя е финансовата свобода. Със сигурност обаче тя не идва лесно.

Цялото интервю гледайте във видеото!