Няма спор, че членството в ЕС се радва на силно одобрение сред повечето хора в по-новите държави членки, до голяма степен благодарение на икономическата мощ, която те са придобили. Euronews Business разглежда по-отблизо историята на растежа на БВП в новите присъединили се държави след историческото разширяване на блока през 2004 година.

Близо три четвърти (74%) от гражданите на ЕС смятат, че страната им е спечелила от членството в блока, според проучване на Евробарометър, проведено в началото на 2025 г., което е най-високият резултат, регистриран откакто въпросът е зададен за първи път през 1983 година.

Респондентите посочват икономическия растеж (28%) и новите възможности за работа (26%) като основни ползи за страната им от членството в ЕС. Данните изглежда подкрепят тяхната оценка. БВП на глава от населението в Чехия се е увеличил от 45% от средния за ЕС през 2004 г. до 74% през 2024 г., скачайки от 9 490 евро на 29 940 евро. В Литва този показател се е увеличил от 26% на 68% за същия период, от 4 960 евро на 27 350 евро.

Индексирането предлага друг начин за отчитане на промяната. Определянето на БВП на човек в евро на 100 през 2004 г. за всяка държава позволява ясно сравнение на това как са се променили доходите оттогава. Покачване до 120 сигнализира, че средният просперитет е с 20% по-висок, отколкото през 2004 г.; спад до 90 показва, че е с 10% по-нисък от тази базова линия.

Петкратен растеж в Румъния и България

През последните 20 години, от 2004 до 2024 г., докато БВП на глава от населението в ЕС нарасна с респектиращите 88%, като индексът се повиши от 100 на 188 пункта, растежът в 13-те нови държави членки отбеляза положителен бум. Румъния и България регистрираха най-силен растеж, съответно от 558% и 500%, а индексът достигна 600 и в двете страни.

През този период БВП на глава от населението в Румъния се покачи от 2820 евро на 18 560 евро, а в България - от 2710 евро на 16 260 евро. Подобни впечатляващи тенденции на растеж бяха регистрирани и в балтийските държави през последните две десетилетия, като БВП на глава от населението се увеличи с 405% в Литва, 336% в Латвия и 305% в Естония.

Източник: iStock

Нарастваща покупателна способност

Стандартът на покупателната способност (СПС) хвърля допълнителна светлина върху историите за икономически растеж на новите държави членки. На теория, един СПС може да купи същото количество стоки и услуги във всяка страна.

БВП на глава от населението в СПС в ЕС е индексиран на 100. През 2004 г. Румъния и България имаха най-ниските резултати от по 35, или с 65% под средното за ЕС. Но две десетилетия по-късно покупателната способност на Румъния се е увеличила повече от два пъти, достигайки 78 в индекса, докато тази на България се е повишила до 66.

Източник: iStock

Индексът се е повишил от 50 на 88 в Литва, от 45 на 71 в Латвия, от 52 на 79 в Полша и от 56 на 79 в Естония. Всяко приближаване към средното за ЕС от 100 означава, че тези страни догонват стандарта на ЕС.

По-скромни увеличения са регистрирани в Словения, от 87 на 91, и в Чехия, от 81 на 91 за същия период. Европейската комисия настоява, че разширяването през 2004 г. "е донесло широк спектър от значителни ползи и впечатляващ икономически растеж на новите членове и на ЕС като цяло".

Академичните изследвания като цяло подкрепят това мнение. Икономистът Базиле Граси от университета "Бокони" установява, че присъединяването повишава доходите в новите държави членки, без да влияе на тези на съществуващите членове. По негови думи разширяването на ЕС изглежда по-скоро като игра с положителна сума.

Колко големи са икономиките на страните кандидатки за членство в ЕС?

Девет страни в момента са официални кандидатки за членство в ЕС: страните от Западните Балкани Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Албания, Сърбия, както и Украйна, Молдова, Грузия и Турция, плюс една потенциална кандидатка - Косово.

През април европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че нов кръг от присъединявания до 2030 г. е "реалистичен", като Украйна, Молдова, Албания и Черна гора са начело на опашката.

Измерено по БВП, повечето от тези икономики са сравнително малки. През 2024 г. общото производство на ЕС е възлизало на 18 трилиона евро, според Евростат. 10-те страни, които се стремят да се присъединят, са управлявали 1,63 трилиона евро, а само Турция е допринесла за 1,25 трилиона евро от това.

Ако изключим Турция, останалите девет страни, които се надяват на членство, заедно са произвели само 381 милиарда евро, по-малко от 392 милиарда евро на Дания. Изключете Турция, Украйна и Сърбия и комбинираното производство на останалите седем спада до нищожните 130 милиарда евро, по-малко от това на приблизително две трети от съществуващите членове на Европейския съюз.