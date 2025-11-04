По-малко от 60 дни преди официалното влизане на България в еврозоната, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард уверява както представителите на бизнеса у нас, така и гражданите, че една от най-силните валути в света ще ни направи по-богати.

"Вратата на европейските капиталови пазари се отваря широко за България. Вие ще имате думата. Ще има много по-малки разходи за финансирането, което е база за дългосрочни инвестиции. Тези ползи се виждат в кредитните рейтинги на България. Така българските фирми могат да продължат да инвестират, да подобрят иновациите и да вървят нагоре по пътя на стойността", коментира пред журналисти в София Кристин Лагард.

На първото си посещение у нас, Лагард присъства на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ) и се провежда в резиденция "Бояна" на днешния 4 ноември.

"Държавите, които се интегрират успешно в еврозоната, стават с 10% по-богати."

Източник: БГНЕС

Има ли риск от спекула?

Рискът от спекула е съвсем реален и той ще се усети най-силно в заведенията, веригите за продажби на дребно и при някои услуги като фризьорските салони, например, коментира Кристин Лагард. Според нея именно тук е ролята на властите, които трябва да следят за нередности и да предпазват гражданите.

Президентът на ЕЦБ подчертава, че всяка държава в Европа е имала същите страхове и съмнения като България, свързани с това, че всичко ще стане много по-скъпо и ще си изгубят суверенитета. Вследствие обаче хората се убеждават, че това не точно така.

"В България бяха проведени много реформи, много закони бяха приети, така че всички критерии, всички очаквания изискват сериозни усилия. Тази стъпка обаче е началото на пътешествие, а не крайна цел. Реформите трябва да продължават и тази конвергенция трябва да продължи. Сигурна съм, че ще го възприемете много сериозно, въпреки трудностите."

Според Лагард най-големите ползи от присъединяването към еврото са две - просперитет и сигурност.