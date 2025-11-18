Турските власти и бизнес общността в страната изразяват разочарованието си от дългогодишния застой в преговорите за актуализиране на митническия съюз с Европейския съюз, предава Daily Sabah. Представителите на бизнеса предупреждават, че транспортните квоти и визовите пречки възпрепятстват икономическите отношения.

"Ако преговорите продължават 10 години, значи нещо не е наред", коментира Наил Олпак, ръководител на Съвета за външни икономически отношения (DEIK), на конференция в Брюксел, която събра турски и европейски бизнес общности и власти.

Турция отдавна призовава ЕС да прекъсне безизходицата в модернизирането на 30-годишното търговско споразумение, чието преразглеждане според Анкара би било печелившо за всички. Сделката е сключена през 1995 г., преди Европейската комисия официално да предложи преразглеждане на пакта през 2016 г., но Съветът на ЕС никога не ѝ е дал мандат за започване на преговори на фона на множество разногласия.

"В едно партньорство, ако има загуба, загубата на големите страни е по-голяма, загубата на малките страни е по-малка", заяви Олпак на бизнес срещата ЕС-Турция.

Източник: iStock

Турски чиновници и фирми отдавна твърдят, че настоящото споразумение е остаряло и вече не отразява реалностите на световната търговия, нито дълбочината на днешните икономически отношения. Пактът беше първият значителен митнически съюз между ЕС и държава, която не е членка, обхващащ промишлени стоки и преработени селскостопански продукти.

Модернизираното споразумение би разширило обхвата му до услуги, селско стопанство като цяло и обществени поръчки.

ЕС е най-големият търговски пазар на Турция. Турция е петият по големина търговски партньор на блока. Обемът на двустранната търговия достигна рекордните 220 милиарда долара през 2024 година. Турският износ към ЕС достигна 109 милиарда долара, което е най-високото ниво досега. ЕС представлява 41% от общия износ на Анкара. В същото време делът на Турция в общия внос на ЕС се е увеличил до 4% през 2024 г. - най-високото ниво в историята.

Както турските, така и европейските представители признават променящата се динамика, включително сложността на световната търговия, заради митата, протекционистичните политики и геополитическото напрежение. Всички тези фактори, според турския министър на търговията Омер Болат, правят партньорството между Брюксел и Анкара "по-важно" от всякога.

"Модернизацията на митническия съюз стана от съществено значение не само за укрепване на нашата икономическа интеграция, но и за осигуряване на справедлива, предвидима и ориентирана към бъдещето търговска среда."

Бизнесът е на мнение, че разширяването на обхвата, за да обхване услугите, цифровата търговия, зеления преход и регулаторното сътрудничество, ще позволи на двете страни да отключат нови възможности, да повишат конкурентоспособността и да се справят с оставащите структурни предизвикателства.