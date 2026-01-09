Дубай запази безспорното си лидерство сред пазарите на недвижими имоти в Персийския залив през миналата година, като купувачите изразходваха 541 милиарда дирхама (147 милиарда долара) за жилищни имоти в емирството през 2025 година - с 27% повече в сравнение с предходната година, съобщава Semafor.

Броят на транзакциите нарасна с 19% за същия период, достигайки над 200 000, според данни на агенция Springfield Properties.

Пазарът в съседното Абу Даби, макар и по-малък, показва по-динамично развитие. През първите девет месеца на миналата година общите продажби достигнаха 94 милиарда дирхама - ръст от 43% на годишна база.

В Рияд пазарът беше по-нестабилен, като стойността и броят на транзакциите спаднаха през второто и третото тримесечие.

Според Khaleej Times имотният пазар на Дубай навлиза в 2026 година, оформен от два взаимосвързани фактора: премия за оскъдност в първокласните райони и структурно преразпределение между сегментите.

Driven Properties прогнозира високи обеми предаване на имоти през 2026-27 година, което ще доведе до "известно омекотяване на наемните цени, особено в райони с по-високи нива на ново предлагане". Въпреки това продажните цени се очаква да "останат до голяма степен стабилни и в определени сегменти да продължат тенденцията нагоре".

The National отбелязва, че с постоянното повишаване на стойностите на имотите в ОАЕ през последните пет години някои по-чувствителни към цените купувачи са изтласкани от пазара. Общите цени на имотите в Дубай са нараснали с близо 13% за 12-месечния период до края на третото тримесечие на 2025 година, показват данни на CBRE.

През 2026 и 2027 година се очаква рязко увеличаване на жилищата за продан, като се предвиждат повече от 70 000 жилищни единици годишно, което трябва да ограничи повишението на цените. Джон Лайънс от Espace Real Estate обаче подчертава, че "широкообхватна ценова корекция на пазара в Дубай изглежда малко вероятна", като вторичният пазар, особено вилите и градските къщи, остава структурно с недостатъчно предлагане.