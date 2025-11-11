Европейската комисия обмисля начини да принуди държавите-членки на Европейския съюз постепенно да премахнат Huawei и ZTE от телекомуникационните си мрежи, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

ЕС е все по-фокусиран върху рисковете, породени от китайските производители на телекомуникационно оборудване, тъй като търговските и политическите връзки с втория по големина търговски партньор се разпадат. Опасението е, че предаването на контрола върху критичната национална инфраструктура на компании с толкова тесни връзки с Пекин би могло да компрометира интересите на националната сигурност.

Заместник-председателят на ЕК Хена Виркунен иска да превърне препоръката на комисията от 2020 г. за спиране на използването на високорискови доставчици в мобилните мрежи в законово изискване, твърдят източниците, цитирани и от Reuters.

Въпреки че решенията за инфраструктурата са в компетенциите на националните правителства, предложението на Виркунен би принудило страните от Евросъюза да се съобразят с насоките за сигурност на комисията. Ако препоръките станат правно обвързващи, страните членки, които не спазват правилата, биха могли да се изправят пред т. нар. процедура за нарушение и финансови санкции.

Европейската комисия обмисля мерки за разубеждаване на страни, които са извън ЕС да разчитат на китайски доставчици, включително чрез спиране на финансирането по Global Gateway от държави, които използват безвъзмездните средства за проекти, включващи оборудване на Huawei.

"Сигурността на нашите 5G мрежи е от решаващо значение за нашата икономика", заяви говорителят на ЕК Томас Рение.

Припомняме, че опасенията относно Huawei и ZTE се появиха отново в цяла Европа, като Германия и Финландия обмислят по-строги ограничения за китайските доставчици. Докато страни като Великобритания и Швеция забраниха използването на китайски доставчици още преди години, други като Гърция и Испания продължават да позволяват разполагането на китайски доставчици в своите мрежи.