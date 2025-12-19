Тази седмица Европейската комисия отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 година. По този начин Брюксел на практика отстъпи пред натиска на европейската автомобилна индустрия, съобщават световните агенции. Защо обаче бизнесът не е удовлетворен напълно?

Съгласно ревизираните от ЕК планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто спрямо равнищата от 2021 г., вместо предвиденото досега пълно - 100-процентово - намаление. Оставащите 10 на сто от емисиите ще трябва да бъдат компенсирани чрез използване на нисковъглеродна стомана, произведена в Европейския съюз, както и чрез прилагане на устойчиви горива, включително т.нар. е-горива и биогорива, съобщи Европейската комисия.

След 2035 г. ще могат да продължат да се регистрират плъгин-хибридни автомобили (PHEV), превозни средства с удължен пробег, меки хибриди и автомобили с двигатели с вътрешно горене, наред с изцяло електрическите и водородните автомобили.

Източник: iStock

Промените обаче не означават отказ от дългосрочната цел Европейският съюз да постигне климатична неутралност до 2050-а година.

Да, автомобилните производители ще могат да продължат да продават автомобили с конвенционални двигатели и след 2035-а година. Те обаче ще трябва да компенсират произтичащите от това емисии, като използват нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС и биогорива. За част от индустрията това не е най-добрият вариант, защото е свързан с допълнителни разходи.

Въпреки че промяната предлага гъвкавост за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, някои производители на автомобили като Stellantis отбелязват, че предложенията не адресират смислено настоящите предизвикателства, като по-бавното от очакваното потребителско търсене на електромобили, високите първоначални разходи и липсата на адекватна инфраструктура за зареждане в целия блок.

Друг проблем е бизнесът с автомобили втора употреба в ЕС. Тяхната продажба ще стане доста по-сложна, защото новите европейски правила за устойчивост налагат търговците да докажат, че колите, които продават не се смята за излязло от употреба. Тези правила влизат в сила още от следващата година.

Автомобилната индустрия в Европа осигурява работа на почти 14 милиона души, но през последните години е изправена пред трудности заради смазващата конкуренция от Китай и търговското напрежение със САЩ.

По данни на Европейската комисия автомобилната индустрия допринася с около 7 на сто за брутния вътрешен продукт на ЕС и осигурява заетост на близо 14 милиона души. В същото време Комисията представи и допълнителни стимули за производителите да пускат на пазара повече малки и достъпни електрически автомобили, произведени в ЕС, както и мерки за увеличаване на дела на превозните средства с ниски или нулеви емисии в корпоративните автопаркове.

Някои представители на сектора се опасяват и от това, че отстъплението от политиката пък може да е от полза за китайските автомобилни производители, които имат силно предимство в производството на по-достъпни електромобили, което потенциално би отслабило европейската автомобилна индустрия в дългосрочен план.