Американските митнически власти издадоха заповед, с която се забранява вносът в страната на автомобилни гуми Linglong, произведени в завода на китайската компания в сръбския град Зренянин, съобщава телевизия N1.

Причината - данни за извършван принудителен труд.

Заводът на Linglong е в центъра на скандали още от построяването си. Преди няколко години имаше разследване дали стотици работещи на обекта виетнамци не са били жертва на модерно робство. Случаят стигна и до Европейския парламент, който излезе с призив към Белград да установи фактите по случая.

Източник: Linglong

Това така и не стана, защото междувременно виетнамците се прибраха в родината си, а Linglong обявиха, че нямат общо и работниците са били наети от подизпълнител.

В началото на миналата година неправителствена организация подаде жалба от името на 11 души от Индия заради подозрения за трафик на хора и трудова експлоатация. Това стана повод за критики и от страна на Държавния департамент на САЩ. На фона на целия сюжет MAN Truck & Bus спряха да купуват гуми от Linglong.

Сега митническите власти във Вашингтон са провели задълбочено разследване на база свидетелски показания, документи и кореспонденция. То е доказало, че в Зренянин са налице всички ключови индикатори на трудова експлоатация - събиране на личните документи, заплахи, изолация, работа в извънработно време, задържане на заплати, обвързване с дълг, лоши условия за труд и живот.

Решението влиза в сила веднага и означава, че всички пратки, влизащи в САЩ, ще бъдат блокирани, а вносителите ще могат да поискат реекспорта или унищожаването им.

Linglong е Топ 20 глобален производител на гуми, така че това развитие определено ще удари както по реномето, така и по продажбите на компанията.