Гениално проста идея. Гигантски успех на пазар, който преди това не е съществувал. Поява на конкуренти. Изоставане. Фалит. Общо - 35 години. Това е най-краткият възможен начин да разкажем историята на американската компания iRobot. Преди появата на нейната Roomba никой даже не си представяше как ще изглеждат прахосмукачките роботи.

Сега почти всеки има такава вкъщи и изглежда като моделите на iRobot - но вероятно е от друга марка и е много по-добра.

В началото бе MIT... и армията

Историята на iRobot започва през 80-те, когато ученият от Масачузетския технологичен институт Родни Брукс започва да крои планове как да превърне изследванията в областта на роботиката в успешен бизнес. Заедно с Хелън Грейнър и Колин Енгъл през 1990 г. той основава компанията IS Robotics.

По-късно тя е преименувана на iRobot, като Енгъл е изпълнителен директор в най-силните ѝ години.

Първоначално бизнесът няма нищо общо с почистването на апартаменти. Първият голям проект на компанията е PackBot серията специализирани роботи, чиято разработка е финансирана от американското Министерство на отбраната.

Източник: GettyImages

Става дума за машини, които обезвреждат бомби, разузнават и правят замервания след химически и радиационни аварии по целия свят. Използвани са след "Фукушима" и 9/11.

Продукт от бъдещето

Големият комерсиален пробив идва през септември 2002 г., когато е представена първата генерация на прахосмукачката робот Roomba. За година и половина от нея са продадени милион бройки.

Идват инвеститорите. Carlyle Group наливат 38 млн. долара още преди борсовия дебют, а през 2005 г. следва успешно IPO на NASDAQ с набрани над 103 млн. долара - да не забравяме, че това е преди 20 години и все още мултимилиардните дебюти са научна фантастика.

Източник: GettyImages Колин Енгъл и Хелън Грейнър

Roomba много бързо извървява пътя от екзотична джаджа до безценен помощник на все по-затрупаните с работа домакинства. "Румбата" става нарицателно за роботизираната прахосмукачка и в много случаи е първи контакт на потребителите със самата концепция за умния дом.

Източник: GettyImages

iRobot изглежда непоклатим лидер, който купува други компании и даже финансира стартъпи. Военният бизнес е продаден изгодно през 2016-а с идеята всички усилия да се насочат към потребителските устройства.

Фаталните грешки

Първоначално Roomba прахосмукачките на практика нямат навигация. Те разчитат на алгоритъм с привидно произволно движение и сензори, за да обикалят помещенията, като не запазват техните карти. Това не ги прави невероятно ефективни, но при липса на конкуренция не е голям проблем.

По-късно iRobot създават навигационна система. Тя е базирана на камера, като след няколко генерации към края на 10-те години прахосмукачките могат да чистят конкретно помещение в дома и да се ориентират къде се намират. Проблемът е, че вече на хоризонта има конкуренция.

Източник: GettyImages

Модели като Xiaomi Mi robot и на свързаната с китайския електронен гигант Roborock залагат на lider-базирани сензори, които работят много по-прецизно даже и в пълна тъмнина. Отговорът на iRobot е да се опитват да подобряват системата с камерите, но парадоксално резултатите се влошават и все по-често роботите се оказват даже неспособни да се върнат в своите препълнени с функционалности докинг станции.

Това е неприемливо при положение, че американският бранд държи по-високи цени от тези на китайските марки. Така по-добрата навигация и допълнителните функционалности за по-малко пари привличат много бивши Roomba потребители и пазарният дял започва да спада опасно.

Допълнителен проблем създава и наследената от лабораториите на MIT роботите да са максимално ремонтопригодни. iRobot предлага всякакви резервни части даже за много стари модели, но всъщност търсенето не е достатъчно голямо, а нуждата всичко да подлежи на подмяна оскъпява дизайна и надува допълнително крайната цена.

Вместо спасение - пропаст

През август 2022 г. се появява принцът на бял кон във вид на оферта за придобиването на iRobot от Amazon за 1,7 млрд. долара. Както може да се очаква, сделка за (все още) един от най-големите производители на интелигентни уреди за дома и (все още) водещата платформа за електронна търговия в света привлича вниманието на регулаторите.

Тези в САЩ и особено тези в Европейския съюз дават ясно да се разбере, че имат опасения, че Amazon и iRobot ще "затворят" пазара за конкуренти. През юли 2023 г. Amazon свалят цената на 1,42 млрд. долара, а iRobot се налага да теглят 200 млн. долара кредит, за да не фалират още тогава.

В крайна сметка в началото на миналата година сделката окончателно пропада. Amazon плащат 94 млн. долара на iRobot, но това не решава никакви проблеми - 31% от служителите са освободени, Колин Енгъл напуска, а развойната дейност на практика спира.

В китайски ръце

Компанията, която подаде документи за несъстоятелност по-рано през тази седмица, може да се казва iRobot, но в нея така или иначе не беше останало много от оригиналния дух на пионера при домашните роботи.

Тя слагаше логото си върху неизпъкващи с нищо прахосмукачки, произведени от китайската Picea, която сега вероятно просто ще придобие легендарния бранд на безценица, тъй като е сред големите кредитори.

Picea е известна и като 3iRobotix. Тя произвежда домашни роботи за цял куп компании, включително и Xiaomi. Неотдавна ви разказахме за опитите на индийски инженер да се пребори с една базирана на неин хардуер прахосмукачка, която блокира в момента, в който ѝ бъде забранено да изпраща огромно количество незнайно какви данни към отдалечен сървър...

Така или иначе, iRobot под някаква форма ще продължи да съществува, но силните години на Roomba вече са далеч зад нея.