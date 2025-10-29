Акциите на производителя на домашни роботи iRobot полетяха надолу, след като стана ясно, че преговорите за намиране на нов купувач са приключили с провал, съобщават световните агенции.

От официално съобщение стана ясно, че и последният евентуален кандидат се е отказал от придобиването на компанията, като реакцията на пазара беше закономерна с до 36% спад.

Проблемите за iRobot започнаха когато през миналата година пропаднаха преговорите с Amazon. Онлайн гигантът първоначално искаше да купи компанията, но в последния момент се отказа - и това я остави в отслабена позиция както от стратегическа гледна точка, така и по отношение на ликвидността.

Според последната официална информация финансовото състояние на iRobot остава влошено.

iRobot имаха силна позиция на пазара на прахосмукачки роботи още при възникването му, но през последните години конкуренцията е изключително голяма - както от всевъзможни китайски марки, които съчетават все повече функционалности с достъпна цена, така и от страна на традиционни производители на електроуреди за дома, впрягащи силните си брандове и десетилетията ноу-хау в продуктите си.

Това поставя iRobot в много сложно положение, като не е ясно кой би искал да се опита да върне бизнеса на компанията към най-добрите му години.