Акциите на производителя на домашни роботи iRobot полетяха надолу, след като стана ясно, че преговорите за намиране на нов купувач са приключили с провал, съобщават световните агенции.
От официално съобщение стана ясно, че и последният евентуален кандидат се е отказал от придобиването на компанията, като реакцията на пазара беше закономерна с до 36% спад.
Проблемите за iRobot започнаха когато през миналата година пропаднаха преговорите с Amazon. Онлайн гигантът първоначално искаше да купи компанията, но в последния момент се отказа - и това я остави в отслабена позиция както от стратегическа гледна точка, така и по отношение на ликвидността.
Производителят на култовите прахосмукачки Roomba е пред фалит
iRobot се задъхват от конкуренцията на евтините китайски марки
Според последната официална информация финансовото състояние на iRobot остава влошено.
iRobot имаха силна позиция на пазара на прахосмукачки роботи още при възникването му, но през последните години конкуренцията е изключително голяма - както от всевъзможни китайски марки, които съчетават все повече функционалности с достъпна цена, така и от страна на традиционни производители на електроуреди за дома, впрягащи силните си брандове и десетилетията ноу-хау в продуктите си.
Това поставя iRobot в много сложно положение, като не е ясно кой би искал да се опита да върне бизнеса на компанията към най-добрите му години.
ddoko-dokoна 29.10.2025 в 13:49:08 #3
Такива ненужни вещи си ги купуват само мързеливите и имбeцилите.
no-noiна 29.10.2025 в 13:46:05 #2
Върши работа моята румба 5 ама непрекъснато е онлан непрекъснато слухти няма възможност за изключване ако и спреш захранването батерията пада за 6-7 часа непрекъснато захапва неща и е доста зле с настройките а да беше пре скъпа и определено не си заслужава тази цена
dimitar-tsvetkov-F3uUaeNNна 29.10.2025 в 12:39:18 #1
Ха ха хората предпочитат евтините китайчета пред пре скъпите западни боклуци!