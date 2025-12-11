Акциите на технологичния гигант Oracle се сринаха с над 10%, след като приходите на компанията не успяха да достигнат очакванията на Уолстрийт, предизвикавайки нови опасения за потенциален балон в сектора на изкуствения интелект.

Oracle отчете приходи от 16,06 млрд. долара за тримесечието, завършило в края на ноември - под прогнозираните 16,21 млрд. долара от анализаторите. Въпреки това растежът на приходите остава 14%, като сегментът за изкуствен интелект Oracle Cloud Infrastructure (OCI) отбеляза скок от 68% до 4,1 млрд. долара.

Yahoo Finance отбелязва, че печалбата на акция от 2,26 долара надмина очакванията от 1,64 долара, а договорените бъдещи приходи (RPO) скочиха с 438% до 523 млрд. долара, подхранени от нови ангажименти с Meta, Nvidia и други клиенти.

Растящи опасения за свръхзадлъжнялост

CNBC съобщава, че свободният паричен поток на Oracle за тримесечието е бил отрицателен с около 10 млрд. долара - двойно повече от очакваните 5,2 млрд. долара.

Компанията сега предвижда капиталови разходи от 50 млрд. долара за цялата година, значително повече от предишната прогноза от 35 млрд. долара през септември.

По-рано този месец цената на застраховане на дълга на Oracle срещу неизпълнение достигна най-високото си ниво от 2009 г., според данни на Intercontinental Exchange, цитирани от Yahoo Finance. Компанията набра рекордни 18 млрд. долара чрез емисия на облигации през септември - една от най-големите емисии на дълг в технологичния сектор.

OpenAI - благословия или проклятие?

През септември Oracle подписа договор с OpenAI за доставка на изчислителна мощност на стойност 300 млрд. долара за пет години. Председателят на Oracle Лари Елисън дори за кратко стана най-богатият човек в света след обявяването, но оттогава акциите на компанията загубиха 40% от стойността си спрямо пика преди три месеца.

Анализаторът Джейкъб Борн от Emarketer каза, че инвеститорите претеглят дали масивното партньорство с OpenAI не означава свръхизложеност към клиент, който в момента е в центъра на притесненията относно рентабилността.

В изявление в сряда Елисън обяви нова политика на "неутралност при чиповете", като заяви, че Oracle ще купува чипове от всеки производител, за да обслужва клиентите си, не само от Nvidia.

CNBC отбелязва, че компанията по-рано продаде своя дял в дизайнера на чипове Ampere на SoftBank за 6,5 млрд. долара, тъй като вече не смята да развива собствено производство.